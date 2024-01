Manaus é a 3ª capital do Brasil na preferência de turistas estrangeiros em 2024, aponta Embratur

Visitantes da Argentina, Estados Unidos, Portugal e Itália são os que mais buscam a capital do Amazonas para passar as férias

Considerada uma das maiores metrópoles do País, Manaus será uma das capitais brasileiras mais procuradas por turistas estrangeiros em janeiro de 2024, com aumento de 23,7% no número de visitantes internacionais, comparado ao mesmo período de 2023. A capital do Amazonas é a terceira na lista das seis capitais mais buscadas na alta estação, segundo levantamento divulgado pela Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), vinculada ao Ministério do Turismo.

Manaus também teve aumento de 30,5% no número de visitantes estrangeiros no comparativo de janeiro de 2023 em relação ao mês de 2022. As belezas culturais, naturais e históricas da capital do Amazonas atraem principalmente turistas da Argentina, Estados Unidos, Portugal e Itália, que serão presença garantida no período do verão.

O presidente da Empresa Estadual do Turismo (Amazonastur), Ian Ribeiro, destaca que as ações e investimentos estratégicos realizados pelo Governo do Amazonas têm contribuído para alavancar cada vez mais o turismo no âmbito nacional e internacional.

“Isso se dá pelo incentivo do governador Wilson Lima, que acredita que o turismo vai se tornar uma das grandes matrizes econômicas do nosso estado. Por meio disso, conseguimos ver um crescente número de turistas estrangeiros que vêm conhecer o Amazonas. A expectativa é que esse número se torne ainda maior no verão de 2024, gerando mais emprego e renda para toda a população”, ressalta Ribeiro.

De acordo com os dados da Embratur, Natal lidera o ranking nacional com alta de 26,6% e Salvador aparece em segundo, com 24,7%. O Rio de Janeiro ocupa o quarto lugar com incremento de 19,9%; seguido de São Paulo com 17,7% e Recife com 6,7%, na quinta e sexta posições, respectivamente.

Ainda segundo a Embratur, o Brasil voltou ao patamar pré-pandemia de Covid-19 em quantidade de voos oferecidos por companhias aéreas. Tanto em 2019, quanto em 2023, esse número ficou em 64,82 mil voos. Somente em janeiro de 2024, são 1.421.301 de assentos previstos para 6.103 voos.

No Amazonas, o governo Wilson Lima ampliou a malha aérea com novas rotas internacionais e nacionais, saindo da capital, em 2023, com o lançamento de voo que conecta Manaus a Bogotá, sem escalas, operado pela Avianca. Nacionalmente, foram lançadas novas rotas para o Rio de Janeiro e voos diretos para São Paulo e Belém.

Conforme dados da Amazonastur, até outubro de 2023, 302.977 turistas desembarcaram no estado, registrando um aumento de 3,28% frente a 2022, com 293.355 turistas. No primeiro semestre de 2023, o turismo injetou mais de R$420 milhões na economia amazonense.

Única representante do Brasil

A capital do Amazonas também figura na lista dos 50 melhores destinos para se visitar em 2024, feita pela revista Lonely Planet, especializada em viagens ao redor do mundo. Cabe destacar que Manaus é a única representante do Brasil na lista, que está dividida nas categorias de países, regiões, cidades, sustentáveis e custo-benefício.

“Uma colisão poética de espetáculo quente e aventura de ecoturismo aguarda em Manaus. A maior cidade da região amazônica fica na confluência estranhamente misturada do Rio’, diz a publicação intitulada ‘Best in Travel 2024’.

Destaque Nacional

Manaus ganhou destaque, ainda, na 7ª edição do Salão Nacional de Turismo, que ocorreu entre 15 e 17 de dezembro, em Brasília, durante discurso do ministro do Turismo, Celso Sabino. Na ocasião, ele citou a capital amazonense na lista mundial dos melhores destinos turísticos de 2023.

“O compromisso do nosso governo com o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável já mostra resultados. Uma pesquisa feita pela revista Forbes, coloca o Brasil como o melhor destino do mundo para o ecoturismo e o jornal americano New York Times, incluiu Manaus na lista de melhores destinos turísticos, afinal somos o único país do planeta com seis biomas. Gastronomia, florestas, cachoeiras, praias, rios, quilombos, aldeias, história e cultura, respiramos diversidade”, declarou o ministro.

O evento apresenta ao público os principais produtos turísticos ofertados em todos os cantos do país, sendo reconhecido como a maior vitrine do setor.

Atrativos

No coração da maior floresta tropical do planeta, Manaus dispõe de diversos atrativos para encantar os turistas vindos do Brasil e do mundo. Os principais patrimônios históricos visitados são Teatro Amazonas, Mercado Municipal Adolpho Lisboa, Porto de Manaus e Museu de Manaus. Na lista dos atrativos naturais estão a Ponta Negra, Encontro das Águas, Museu da Amazônia e balneários.

