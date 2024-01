Garrafas e embalagens de vidro são proibidos na praia Ponta Negra em Manaus

Manaus (AM) – Com a reabertura da praia Ponta Negra para banho após a subida das águas do rio Negro, a Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (Implurb), alerta aos usuários para a segurança e bom uso do complexo, lembrando dos itens proibidos no parque. Entre eles estão as garrafas de vidro, que são proibidas na praia por questões de segurança, por serem objetos perfurocortantes, podendo causar acidentes e riscos na areia para os usuários.

Em média, a comissão que atua na gestão do complexo tem feito a apreensão e recolhido entre 150 e 180 garrafas por semana. Os permissionários que trabalham no complexo são proibidos, por contrato, de vender bebidas engarrafadas em vidro. A orientação é que o público frequentador não leve para o espaço garrafas e objetos de vidro, perfurocortantes ou similares, sob pena de apreensão dos mesmos.

Foto: João Viana/ Semcom

No parque, há sinalização dos itens proibidos no balneário, incluindo as garrafas de vidro. A comissão, que coordena a gestão do parque, faz diversas abordagens orientando e apreendendo os objetos proibidos.

“O trabalho é feito como orientação e informação, e as medidas de prevenção devem ser individuais, com a colaboração da população, para evitar, por exemplo, que cacos de vidro se espalhem na praia e possam provocar acidentes. Zelamos pela segurança de todos e recomendamos o uso de garrafas de plástico ou alumínio”, explicou o coordenador da comissão do parque, Alberto Maciel.

Normas

Foto: João Viana/ Semcom

Os corpos permanentes de segurança, incluindo da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), com a Guarda Municipal, ciclopatrulha, a Polícia Militar e bombeiros atuam no monitoramento da praia e na segurança dos banhistas, bem como na segurança e manutenção do patrimônio de todo o complexo.

Equipes da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) reforçam os serviços de limpeza e higiene do calçadão e da praia perene.

É importante respeitar as normas de uso da praia e não ultrapassar o cordão de isolamento colocado pelos bombeiros, que indica área de segurança dentro da água. Placas de orientação quanto a cuidados e horários estão distribuídas em toda a área de uso permitido e regular.

Os salva-vidas estão no local para prevenção e possível necessidade de resgate nas águas.

Para a segurança dos banhistas, não é permitido o banho no rio Negro após as 17h, quando se perde mais visibilidade nas águas e não há mais guarda-vidas no complexo.

Orientações

Na praia, a orientação também para os frequentadores é quanto às proibições de consumo de bebidas em garrafas de vidro; brincar de papagaio (pipa); assim como fazer acampamento. Também é proibido o comércio ambulante não autorizado pela prefeitura. Na praia e no balneário também não é permitido fazer churrasco ou fogueiras.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Startup amazonense oferta colônia de férias e aposta no ensino da educação tecnológica

Polícia Federal desmobiliza garimpo ilegal durante operação no Amazonas

Corrida da Água abre inscrições e reunirá dois mil atletas amadores e profissionais em Manaus