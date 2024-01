Reforma da nova praça de alimentação da galeria Espírito Santo em Manaus entra em fase final

Piso superior da galeria será adaptado para uma ampla praça de alimentação, com boxes para 13 empreendedores do ramo alimentício

Manaus (AM) – As obras da nova praça de alimentação na galeria popular Espírito Santo, localizada na rua 24 de Maio, no bairro Centro, Zona Sul da capital, estão em fase final com 85% de conclusão. O espaço é administrado pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi).

Com o novo projeto, o piso superior da galeria será adaptado para uma ampla praça de alimentação, com boxes para 13 empreendedores do ramo alimentício, incluindo restaurantes e lanchonetes. A partir de agora, atendendo os padrões estabelecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), cada boxe vai contar com bancadas de inox, coifas e cubas industriais, e um sistema hidráulico adaptado. Já o salão do público geral terá capacidade para 140 lugares.

“Desde a inauguração da galeria Espírito Santo não houve uma reforma ou intervenção nos boxes de alimentação, resultado disso era o espaço limitado de produção e atendimento desses permissionários. A galeria está localizada em uma região aquecida pelo comércio e por isso estamos levando essa frente de serviços. Nós vamos entregar boxes com cerca de 11 metros quadrados e isso é mais que o dobro do que eles tinham aqui. Será uma praça de alimentação modelo no Centro de Manaus”, destacou Radyr Júnior, titular da Semtepi.

A permissionária Silvia Sousa, proprietária do restaurante “Salmo 23”, afirma que a reforma vai trazer mais movimento e, consequentemente, novos clientes. Segundo ela, o faturamento acaba sendo comprometido por conta da falta de espaço para atendimento.

“A prefeitura está entregando uma obra de qualidade, com equipamentos de primeira linha. Agora nós vamos ter uma cozinha digna para trabalhar, mesas e cadeiras para nossos clientes. Com certeza isso vai atrair mais pessoas para o espaço”, afirmou a empreendedora.

Além das obras na praça de alimentação, os banheiros superiores e inferiores da galeria Espírito Santo também estão sendo reformados, atendendo a adaptações para Pessoas com Deficiência (PcDs). Os 235 boxes do local também já receberam pintura, manutenção nas portas e iluminação adequada. A reforma também vai incluir a troca de pisos e o sistema de refrigeração.

