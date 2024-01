Jovem morre após ter 80% do corpo queimado enquanto fumava narguilé

A jovem Gabriela Eloá Morais, de 19 anos, morreu depois de ter 80% do corpo queimado enquanto fumava narguilé. O caso aconteceu em Andradina, na região de Araçatuba (SP), dia 25 de dezembro do ano passado. As informações são do site SBT Interior.

Ela estava com amigos em uma avenida da cidade, quando um deles arremessou um galão de etanol contra o acendedor do narguilé. Houve uma explosão e o fogo se alastrou, atingindo Gabriela e outras pessoas.

​Ela foi socorrida e encaminhada para a UTI da Santa Casa de Andradina (SP) e, de lá, foi transferida para o Hospital São Lucas, em Ribeirão Preto. Amigos e familiares da vítima chegaram a criar uma vaquinha online para ajudar com os custos do tratamento.

A jovem permaneceu internada até a noite deste domingo (14), quando teve piora no quadro clínico e não resistiu. Outras duas pessoas ficaram feridas, mas receberam atendimento médico e foram liberadas.

O caso foi registrado e está sendo investigado pela Polícia Civil.

Leia mais:

Acusada de matar namorado com narguilé responderá por lesão corporal