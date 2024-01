Amazonas tem alta no consumo de gás natural em 2023

A Companhia de Gás do Amazonas (Cigás) divulgou que o Amazonas ampliou a demanda por gás natural (GN). No ano passado, o estado registrou média de comercialização de 5,1 milhões de metros cúbicos (m³) do combustível por dia. Com este resultado, houve aumento de 11% frente a igual período do ano anterior. Os dados são da Companhia de Gás do Amazonas (Cigás), concessionária dos serviços de distribuição e comercialização de GN.

“Alcançamos 17,4 mil unidades consumidoras (UC´s), sendo essa marca resultado de intenso trabalho de prospecção de usuários realizado pela Cigás que, somado à série de vantagens proporcionadas pelo combustível, com destaque para a maior economia, o benefício ambiental e a maior segurança, tem sido fundamental para o avanço da utilização do gás natural no Amazonas”, destaca o diretor-presidente da Cigás, Heraldo Câmara.

Maior demandante, o segmento termelétrico registrou média diária de 4,3 milhões de m³/d de gás natural, alta de 7% frente ao ano anterior. Neste segmento, o combustível é usado na geração de grande parte da energia elétrica consumida pela população nas cidades de Anamã, Anori, Caapiranga, Coari, Codajás e Manaus.

“Considerando as condições climáticas, com referência principalmente à seca histórica em nosso estado, em 2023, o gás natural teve um papel fundamental no suprimento da demanda por energia elétrica”, ressaltou o diretor-presidente.

Em termos proporcionais, as demandas dos segmentos residencial e comercial atingiram as altas mais expressivas. No residencial, o consumo foi de 2,9 mil metros cúbicos (média diária), aumento de 102% no comparativo com 2022, cujo volume comercializado foi de 1,4 mil m³/d (média diária). Com relação ao comercial, a demanda atingiu 5,6 mil metros cúbicos por dia em média de gás natural – crescimento de 20% em relação aos 12 meses do ano anterior, quando o volume comercializado alcançou média por dia de 4,7 mil m³/d. Ressalte-se que são 246 UC´s contratadas neste segmento comercial dos mais variados ramos de atividade, entre as quais, os principais shoppings da cidade, restaurantes, supermercados, lavanderias, academias e o Hospital e Pronto-Socorro Delphina Aziz.

Empresas do Polo Industrial de Manaus (PIM) também usufruem das vantagens do gás natural. Hoje, a concessionária conta com 71 usuários deste ramo, dos mais diferentes segmentos: eletroeletrônico, duas rodas, papel e papelão, químico, bebidas, mecânico e metalúrgico. Essas empresas consumiram em média, diariamente, 172,1 mil metros cúbicos de gás natural em 2023. Em se tratando do segmento veicular, os seis postos que fornecem gás natural veicular (GNV) demandaram 25,5 mil m³/d do combustível (média por dia). O segmento autogeração/liquefação registrou consumo médio de 593,4 mil metros cúbicos de gás natural por dia.

Vantagens do gás natural

A economia proporcionada aos usuários é a principal vantagem do gás natural. Dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), no período de 31 de dezembro de 2023 a 6 de janeiro deste ano, indicam que o uso do gás natural, no Amazonas, pode gerar economia de até 61% em indústrias; 35% no segmento veicular; 55% no segmento comercial e de até 54% no residencial.

A versatilidade de aplicabilidade do gás natural é outra vantagem. O combustível pode ser utilizado na geração de energia elétrica e de vapor, aquecimento de fornos e secadores, como matéria-prima, na climatização de ambientes, cocção de alimentos, abastecimento de frota de veículos, em empilhadeiras, dentre outros.

O consumo do gás natural também possui impacto positivo no meio ambiente. A adesão ao GN, em Manaus, representou redução de 73% na poluição provocada pela queima de combustíveis líquidos e de 55% na emissão de gases de efeito estufa (metano e dióxido de carbono). Esses dados foram comprovados por meio de pesquisa produzida pela Green Ocean Amazon.

