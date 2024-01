Entidade aposta em projetos voltados ao ecossistema e moradores da região da Amazônia

Manaus (AM) – A pandemia da Covid-19 serviu para impulsionar a necessidade de dar uma maior atenção a um dos pontos do Brasil mais vulneráveis às ações humanas em toda a nossa história: a Amazônia. E assim como ela sofre ano a ano com a degradação motivada pela ação humana, seus habitantes também carecem de inúmeros cuidados.

Desde 2021, o FAMAZONIA Foundation, entidade sem fins lucrativos, atua na missão de cuidar do social para preservar o ambiental, encabeçando projetos com o objetivo de dar qualidade de vida e perspectivas profissionais a quem mora na região. Um dos destaques é a parceria com a ADRA (Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais), que permite a execução de projetos de desenvolvimento comunitário e de assistência humanitária, apoiando milhares de famílias da região amazônica. Entre as ações estão doações de alimentos, apoio a refugiados, qualificação profissionais e muitos outros.

A realização desses projetos é essencial para melhorar a vida da população, mas também para salvar a floresta. É com essa finalidade que a FAMAZONIA acolhe iniciativas de organizações sem fins lucrativos. Assim, além de beneficiar a população, a entidade promove a conservação e a sustentabilidade ambiental, a conscientização da importância da preservação e o respeito e a justiça social. Os impactos positivos são incontáveis e buscam eliminar injustiças sociais e amenizar tragédias.

Em Roraima, um dos projetos desenvolvidos pela ADRA e o FAMAZONIA Foundation conta também com a parceria do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI/RR). A parceria das três entidades promove a aquisição de materiais de construção e cursos, como o de pintor de obras para homens e mulheres, com direito a certificados de conclusão. A capacitação beneficia imigrantes venezuelanos e brasileiros, que buscam uma profissionalização. Com esse apoio, os profissionais podem buscar emprego na área da construção civil ou trabalharem por conta própria. É uma maneira de garantir emprego e renda, além de evitar que mais famílias sejam obrigadas a desmatarem a floresta para levarem o sustento para mesa.

E para contemplar todos os integrantes destas famílias de refugiados, o FAMAZONIA Foundation também criou um projeto às crianças, dando a elas apoio psicológico e alimentação diária, a fim de que sigam ao lado de seus pais e responsáveis.

No que se refere à geração de empregos, a Agricultura Familiar é outro pilar do trabalho do FAMAZONIA. Como muitos produtores da Amazônia estão desassistidos e sem apoio técnico para impulsionar a produção, o papel da FAMAZONIA é fornecer sementes, mudas e adubos para todos os cooperados. Os insumos servem para iniciar a implantação dos Sistemas Agroflorestais na zona rural de Manaus, que é uma atividade sustentável. A finalidade do trabalho em conjunto entre entidades públicas e as organizações representativas é facilitar o acesso dos pequenos produtores às políticas públicas voltadas para o setor.

*Com informações da Assessoria

