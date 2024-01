Alimentação escolar indígena: Prazo de inscrição de agricultores vai até segunda-feira (29)

Manaus (AM) – A Fundação Estadual dos Povos Indígenas do Amazonas (Fepiam) alerta que o prazo para inscrições do edital de chamada pública nº 09/2023 de fornecimento de alimentos para escolas indígenas se encerra no dia 29 de janeiro de 2024. O edital, lançado pela Secretaria de Educação e Desporto Escolar, busca incentivar a produção local e valorizar a cultura alimentar das etnias indígenas. O edital completo e os procedimentos para participação estão disponíveis no site da Secretaria, através do link: http://www.seduc.am.gov.br/agricultura-familiar/.

“Esta iniciativa fortalece a conexão entre as comunidades indígenas, a produção local e o ambiente escolar, promovendo a valorização de nossas tradições alimentares”, enfatiza a relevância do edital o diretor-presidente da Fepiam, Sinésio Trovão.

O diretor-técnico da Fepiam, Joabe Leonam, também destacou a importância do edital e do acesso a alimentos saudáveis ​​nas escolas.

“O edital representa um passo significativo para garantir a presença de alimentos frescos e culturalmente relevantes nas refeições escolares, contribuindo para a saúde e bem-estar das crianças indígenas”, afirma Leonam.

Agricultores, empreendedores da base familiar rural organizados em grupos formais e informais e fornecedores individuais, inclusive indígenas, podem participar. O edital também visa consolidar parcerias que promovam a segurança alimentar nas instituições de ensino público.

Foto: Fillipe Barroso/Fepiam

Para realizar as inscrições, os interessados ​​podem ser dirigidos ao Núcleo de Apoio a Programas de Economia Regional (Naper), localizado na sede da Secretaria de Estado de Educação, em Manaus. As Coordenadorias Regionais de Educação dos municípios envolvidos também estão aptas a receber as inscrições.

Em caso de dúvidas, poderão ser encaminhadas através do e-mail: [email protected] ou pelo telefone (92) 99482-7050.

A abertura dos envelopes, marcada para 4 de março de 2024, às 9h, no Auditório do Centro de Formação Profissional Padre José de Anchieta (Cepan), será uma oportunidade para conhecer em detalhes as propostas e projetos apresentados.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Soufflé de Bodó estreia novo espetáculo nesta quinta-feira (25), em Manaus

Carnaval aquece mercado dos pequenos negócios

Propostas de fortalecimento da cultura no AM são aprovadas em Conferência Estadual