Anitta começa a seguir Isabelle Nogueira nas redes sociais

A cantora Anitta começou a seguir a participante do BBB 24, Isabelle Nogueira, nas redes sociais o feito foi notado por fãs da amazonense.

A decisão de Anitta em seguir Isabelle nas redes sociais gerou uma série de especulações e comentários indicando um possível apoio da artista para a cunhã-poranga do Boi Garantido que está no sexto paredão desta temporada.

GENTE A ANITTA SEGUIU A ISABELLE KKKKKKKKK VEM AI O CURRAL COMPLETO pic.twitter.com/0TT8aGwG9e — Laris$a 🏹 (@larihstoltz) January 29, 2024

A dançarina já seguia a cantora nas redes sociais o movimento de Anitta em seguir a amazonense nas redes sociais é uma forma de apoio segundo os fãs. Agora ambas se seguem e muitos fãs esperam uma amizade sinceras das duas após o confinamento. O voto desta vez é para ficar quem você quer que permaneça no jogo? É preciso escolher entre Alane, Isabelle, Juninho ou Luigi, clique aqui para votar.

As enquetes de sites especializados em reality indicam Isabelle na frente das parciais seguida de Alane as duas mostram vantagem significativa com relação a Juninho e Luigi.

A Anitta é time Isabelle, LOBA 🗣️ — Ga(b)y🏹🐼 (@IeGabrie) January 29, 2024

A Anitta seguiu a Isabelle no Instagram, o que significa que nós temos duas das maiores facções criminosas do mundo do nosso lado: os boviners e os anitters. Próximo passo é conquistar os swifties. — felipe 🏹 (@felipead) January 29, 2024

Leia mais

BBB 24: enquete aponta quem deve permanecer no reality

BBB 24: Isabelle e MC Bin Laden brigam após formação de paredão

BBB 24: Isabelle rompe com Davi e diz que quer jogar sozinha