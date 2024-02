O prefeito de Manaus, David Almeida, realizou, nesta quinta-feira (1º), inspeção em trecho da avenida Governador José Lindoso (Torres), no sentido bairro Coroado, que chegou a ser interditado após uma parte do talude ter desbarrancado durante a forte chuva da manhã. O tráfego na via já foi liberado.

“As nossas equipes da prefeitura, da empresa construtora dessa obra, estiveram no local para ação imediata. Fizemos a remoção do material, do barro que veio para o meio da rua, o nosso ‘vassourão’ fez a limpeza e liberamos a pista para o tráfego de veículos”, disse o prefeito.

Em vistoria na manhã desta quinta-feira (1), o secretário de Obras, Renato Junior, explica que as equipes detectaram que a caixa coletora implantada na lateral da via transbordou e infiltrou o concreto projetado, que faz a sustentação do talude. “Essa infiltração fez com que esse buraco abrisse e todo o material fosse despejado na via. As equipes da Seminf permanecerão aqui até a situação ser totalmente resolvida”, explicou Renato Junior.

Conforme o secretário, a atuação conjunta das pastas foi crucial para o reordenamento do tráfego e atuação imediata das equipes de obras. “Acionamos toda a equipe da Seminf, cumprindo uma determinação do prefeito David Almeida, para darmos pronta-resposta à população. Por isso, realizamos a remoção do material que caiu sobre a pista principal. O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) nos ajuda com o ordenamento do trânsito”, complementou Renato Junior.

Fotos: Dhyeizo Lemos/Semcom

O prefeito também informou que a prefeitura está acompanhando as ocorrências causadas pelas chuvas de hoje, por meio do Centro de Cooperação da Cidade (CCC), e que está com as secretarias mobilizadas para reduzir os danos.

“Tivemos 12 ocorrências até o exato momento. A prefeitura está mobilizada na rua para minimizar os efeitos dessa grande chuva. Nós estamos com a nossa equipe de infraestrutura, nossa equipe de Defesa Civil, assistência social, trânsito, todos mobilizados para que venhamos através do trabalho minimizar os efeitos dessa grande chuva”, informou.

*Com informações da assessoria

Leia mais

VÍDEO: trecho da avenida das Torres é interditado após proteção de barranco ceder em Manaus

VÍDEO: chuva intensa causa 12 ocorrências em Manaus nesta quinta (1º)

Inmet coloca o Amazonas em alerta laranja por conta de chuvas intensas