Banda Raça Rubro-Negra agita Rota da Folia Manaus na Arena da Amazônia

Manaus (AM) – A Rota da Folia Manaus volta a ocupar o Podium da Arena da Amazônia. Desta vez, com a banda da maior torcida do Flamengo, a Raça Rubro-Negra. O evento é neste domingo (4), a partir das 16h, com uma vasta programação musical. O acesso à pista será gratuito – para quem for vestido com a camisa do Flamengo -, a área vip custa R$ 50 e o camarote com abadá, copo e open bar (de 16h às 20h) está no valor de R$ 100. Informações pelo (92) 98202-8338.

Para agitar a Fun Fest, os organizadores escalaram um time de peso: Dj Evandro Jr & SambaXote, Vanessa Auzier, Uendel Pinheiro, Kelton Piloto, Vem Folia, Vai Garotão e participação de Claudinho Dias, Rogerinho da Bahia, e dos DJs Laila Abreu e Alex Marcks. O jogo entre Flamengo e Vasco da Gama será transmitido no local, que terá a presença também do sósia de Gabigol.

“Está tudo no melhor padrão Raça Rubro-Negra. Será domingo, dia de clássico, música e diversão. Pista liberada a partir das 16h. Chame a turma, vista sua camisa e venha brincar conosco. Quem quiser ficar em um lugar mais reservado, teremos área vip e camarote”, disse o presidente da Raça Rubro-Negra no Amazonas, Lavor Neto.

Mas antes de sair para a folia, Lavor Neto também reforça que a torcida faça parte de outra rota, a da solidariedade.

“Nós queremos que nossa torcida faça bonito também doando sangue. Alguns de nós já estivemos lá no Hemoam e esperamos que outros tantos façam parte da rota da solidariedade. O Hemoam precisa de todos nós”, convocou.

A Rota da Folia Manaus tem a assinatura da Sintonnia Artística e da Arsenal Service, há mais de dez na realização eventos no Amazonas.

