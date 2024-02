Último dia de julgamento do Caso Daniel Alves; confira

O julgamento de Daniel Alves será retomado nesta quarta-feira (7), às 11h (horário de Brasília). Será a vez de o jogador prestar depoimento, além de mais testemunhas. Por solicitação da advogada do réu, Inés Guardiola, a juíza Isabel Delgado Pérez autorizou o acusado a prestar depoimento somente no último dia de julgamento.

Segundo imprensa espanhola, as testemunhas que prestaram depoimento, na última terça-feira, foram: três empregados da boate Sutton; Bruno, amigo de Daniel Alves; advogado convocado por uma amiga da denunciante; 11 policiais; três amigos de Daniel Alves; Joana Sanz, mulher de Daniel Alves; Mãe da denunciante; policial que gravou o relato da denunciante com uma câmera no dia do caso.

A suposta embriaguez de Daniela Alves na noite do crime foi foco no segundo dia de julgamento. Segundo Joana Sanz, esposa do jogador, ele “foi comer com seus amigos no restaurante. Passou o dia aí e voltou era quase 4 da manhã. Voltou muito bêbado, uma pessoa com muito álcool. Bateu no armário e caiu na cama.”

Advogada do brasileiro, Inés Guardiola, sustentaria que o acusado “não tinha plena consciência do que fez”.

O julgamento de Daniel Alves retomará nesta quarta-feira (7), às 11h (horário de Brasília).

*Com informações do G1

