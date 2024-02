Trânsito de Manaus sofre mudança para jogo de Vasco e Audax nesta quinta

Bola no pé e comodidade aos torcedores serão as palavras de ordem do jogo programado para esta quinta-feira (8), na Arena da Amazônia, entre os times Vasco da Gama e Audax, pela sétima rodada do Campeonato Carioca. Por isso o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), montou uma operação especial para que os torcedores cheguem com segurança ao local do espetáculo.

Foto: Divulgação / IMMU

Tanto na chegada dos torcedores quanto na dispersão, após o jogo, os servidores do IMMU estarão atuando para organizar o trânsito e orientar motoristas sobre desvios nas imediações da Arena.

Aqueles que se deslocarem ao local por meio do transporte público também terão uma operação especialmente montada para agilizar a chegada dos ônibus do transporte público.

Foto: Divulgação / IMMU



Confira as mudanças no trânsito:

A rua Flaviano Limongi será interditada para acesso dos veículos a partir das 8h até 23h.

A avenida Constantino Nery no sentido bairro/Centro terá interdição entre as avenidas Desembargador João Machado e Pedro Teixeira – a partir das 17h até 23h.

Ao final do jogo, as avenidas Constantino Nery e Pedro Teixeira terão interdição total até a dispersão do público.

O IMMU permitirá estacionamento na avenida Belmiro Vianez e alameda do Samba.

Transporte

As mudanças no transporte coletivo iniciam a partir das 17h e seguem até as 23h. Elas atenderão as seguintes rotas:

A linha 455 terá o itinerário alterado no sentido bairro/Centro. Os ônibus seguirão pela avenida Mário Ypiranga, avenida Djalma Batista, avenida Pedro Teixeira, avenida Constantino Nery, avenida Mário Ypiranga, avenida Djalma Batista.

As linhas 302, 305, 306, 444, 454, 430, 319, 320, 321, 324, 330, 448, 316 e 011, seguirão no sentido bairro/Centro pela avenida Constantino Nery, avenida Mário Ypiranga, avenida Djalma Batista, avenida João Valério, avenida Constantino Nery, normal.

Os desvios das linhas 356, 448, 500, 560 e 640 seguirão pela avenida Constantino Nery, avenida Mário Ypiranga, avenida Djalma Batista, avenida Álvaro Maia, (retorno no Centro de Convivência), avenida Brasil, normalmente.

Para atendimento ao T1/Centro, os passageiros da Estação Arena terão como opção a linha 455.

*Com informações da assessoria

