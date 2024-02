Amazonas teve 7 mil casos suspeitos de doenças virais em 2024

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), unidade vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES), divulga, a partir desta sexta-feira (9), o Informe Epidemiológico das Arboviroses no Amazonas. O levantamento está disponível no site da FVS-RCP.

No Amazonas, no período de 1º de janeiro até esta sexta-feira (9), foram notificados 7.191 casos suspeitos de arboviroses, sendo confirmados, por critérios laboratorial ou clínico-epidemiológicos, 1.024 para dengue, 0 para Chikungunya, 4 para Zika e, especificamente por critério laboratorial, 1.134 casos de Febre Oropouche. Os dados constam no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) e no Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL).

Na lista de municípios do Amazonas com maior quantidade de casos notificados para arboviroses: Manaus (3.876), Tefé (417), Lábrea (377), Manacapuru (308), Carauari (240), Coari (205), Iranduba (161), Envira (144), Presidente Figueiredo (133) e Itacoatiara (122).

Dengue

Com o informe, além de apresentar o total de notificações de casos suspeitos, a FVS-RCP passa a divulgar casos confirmados de dengue por critério laboratorial ou clínico-epidemiológico. A mudança na divulgação segue orientação do monitoramento nacional de arboviroses do Ministério da Saúde e representa um detalhamento epidemiológico necessário para melhor compreensão do cenário.

Especificamente para dengue, foram notificados 7.128 casos suspeitos da doença, sendo 1.024 confirmados (por critérios laboratorial e clínico-epidemiológico), 2.335 descartados após investigação epidemiológica. Os demais casos estão em investigação.

Oropouche

A identificação dos casos confirmados de Febre Oropouche ocorre a partir de investigação dos descartados de dengue. Dessa forma, há, ainda, no cenário de arboviroses no Amazonas, a confirmação de 1.134 casos para Febre Oropouche (por critério laboratorial). Os dados da doença constam no GAL.

A apresentação do dado de Febre Oropouche ocorre de maneira segmentada, devido a necessidade de monitorar a circulação do vírus Oropouche, cuja confirmação do diagnóstico, atualmente, se faz por meio de testagem de pacientes notificados e com resultados negativos para dengue.

Prevenção

A melhor forma de evitar as arboviroses é combater os focos de acúmulo de água, locais propícios para a criação de mosquitos transmissores das doenças. Além dessas medidas, a prevenção contra a Febre Oropouche envolve, ainda, evitar adentrar em locais de mata e beira de rios (principalmente entre 9 e 16 horas), limpeza de quintais, evitando o acúmulo de matéria orgânica e, quando possível, recomenda-se o uso de repelentes.

