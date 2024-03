Ação itinerante do Castramóvel atende no Sesc Balneário, na Zona Centro-Oeste de Manaus

Manaus (AM) – A Secretaria de Meio Ambiente (Sema), do Governo do Amazonas, realiza, a partir desta segunda-feira (4), uma ação itinerante do Castramóvel, projeto da deputada Joana Darc (UB), para os animais de tutores residentes no bairro Planalto e adjacências do Sesc do Balneário José Ribeiro Soares, na Zona Centro-Oeste de Manaus.

Protetora dos animais e presidente da Comissão de Proteção aos Animais, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Legislativa do Amazonas (CPAMA-Aleam), a parlamentar reitera a importância da castração na saúde dos animais e da população, e garante que a unidade móvel pretende atender mais de mil animais nas ações.

“A castração é muito importante porque beneficia tanto os animais quanto a população, uma vez que reduz o número de ninhadas nas ruas e a proliferação de zoonoses, contribuindo para a saúde pública do Amazonas. Conversei com a direção do Castramóvel e foi garantido que pretendem castrar mais de mil animais nesta primeira ação itinerante”, disse.

Agendamento presencial

Os atendimentos serão apenas para os animais agendados nos dias 4 e 5 (segunda e terça-feira, respectivamente), de 9h até 13h. Para realizar o agendamento é preciso levar RG, CPF, comprovante de residência e foto do animal, pode ser impressa ou por telefone. As cirurgias começam a partir do dia 6, na quarta-feira, a partir das 9h.

A unidade móvel está estacionada no “Estacionamento Grafite”, após o anfiteatro, no Sesc do Balneário José Ribeiro Soares, na avenida Constantinopla, nº 288, bairro Planalto.

O agendamento para vagas na Sema ocorre normalmente. Os interessados podem agendar a castração do seu pet no Disque Castração, via WhatsApp, pelo número: (92) 98602-4456.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Em Manaus, Castramóvel retorna com castrações solidárias nesta quarta-feira (21)

Castramóvel preenche todas as vagas e atende 100 animais domésticos na Zona Norte, diz Governo do Estado

‘Castramóvel’ realiza mutirão em Presidente Figueiredo neste sábado (9)