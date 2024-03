Amazonense recebe título de ‘Beleza com Propósito’ e alcança 8º lugar no Miss Mundo 2024.

Miss Brasil amazonense, Letícia Frota, de 20 anos, alcançou o 8º lugar no concurso Miss Mundo 2024, realizado neste sábado (9), em Mumbai, na Índia. A modelo foi condecorada com o título ‘Beleza com Propósito’. A jovem apresentou o melhor projeto social na disputa.

A 71º Edição do Miss Mundo teve 112 misses competindo pelo título. Krystyna Pyszková, de 23 anos, da República Tcheca, foi a grande campeã do concurso de beleza.

A iniciativa premiada que Letícia Frota apresentou envolveu a seca que atingiu o Amazonas em 2023. A jovem teria se reunido com os amigos e levado água potável às pessoas em situação de vulnerabilidade no Amazonas. Com a intenção de minimizar os impactos da seca no Estado.

“Trabalhei arduamente em causas e projetos sociais desde que fui eleita Miss Brasil e ter o reconhecimento do trabalho desenvolvido é gratificante. Um título de beleza sem ações sociais, sem um esforço para mudar a vida daqueles que mais precisam, sem dar voz aos que precisam, não teria valor algum”, afirmou, ao G1.

