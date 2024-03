SGQ: Prefeito debate aplicação do projeto-piloto do conjunto de práticas na Visa Manaus

Visa Manaus está entre as vigilâncias de 11 estados brasileiros selecionadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para aderir ao projeto-piloto de implantação do sistema

Manaus (AM) – O Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ), conjunto de práticas de gestão que vem sendo implantado na Diretoria de Vigilância Sanitária (Visa Manaus), da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), foi o tema da reunião, nesta quarta-feira (13), entre o prefeito David Almeida, e o diretor, em exercício, da Visa Manaus, Ricardo Celestino.

Em visita ao órgão localizado no bairro Cachoeirinha, Zona Sul da cidade, o chefe do Executivo municipal reafirmou seu apoio ao processo de aprimoramento das práticas de trabalho na instituição, e disse estar feliz com o avanço da Vigilância Municipal, que vem sendo destaque nacional”.

“Nossa gestão tem sido pautada pela busca de soluções que impactem positivamente na vida da população, trazendo mais eficiência, acolhimento e espírito público às nossas atividades. O esforço dos servidores da Visa Manaus traduz esse princípio”, afirmou o prefeito.

O diretor em exercício da Visa Manaus, Ricardo Celestino, agradeceu o suporte oferecido pela Prefeitura ao longo do processo, que teve início em 2017.

“A implantação da Gestão da Qualidade é um trabalho de longo prazo, que tem demandado um compromisso muito importante por parte de nossos servidores. É, porém, um desafio estimulante, que irá trazer muitas contribuições ao trabalho já desenvolvido pela Visa no reforço da saúde da população”, explicou Celestino.

SGQ na Visa Manaus

A Visa Manaus está entre as vigilâncias de 11 estados brasileiros selecionadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para aderir ao projeto-piloto de implantação do sistema, em atendimento a uma diretriz da Organização Mundial de Saúde (OMS), que busca aprimorar os processos de trabalho em vigilância sanitária.

O processo de estudo e adoção das práticas do SGQ na Vigilância municipal teve início em 2017, mas a pandemia da Covid-19 fez com ele só pudesse ser retomado em 2022, ano marcado pela criação do Núcleo de Gestão da Qualidade (NUGQ) e a formação de um Grupo de Trabalho envolvendo gerentes e servidores de todos os departamentos da Visa Manaus, o qual se reúne semanalmente às quartas-feiras para dar continuidade ao projeto.

