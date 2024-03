Homem é vítima de sequestro e extorsão orquestrado pela namorada e amante

Uma adolescente, com ajuda da amiga e do amante, é suspeita de aplicar uma emboscada contra um rapaz que namorava em Castanhal, no Pará.

O crime resultou na prisão da amiga, do amante, e mais três pessoas na sexta-feira (15) na operação “Iscariotes” da Polícia Civil. O caso da adolescente corre na Vara da Infância e Juventude e ela não foi apreendida. Um outro adolescente também estaria envolvido, segundo a polícia.

As investigações apontam que a garota chegou a repassar informações em tempo real da localização do então namorado a criminosos, após ele ter deixado ela e a amiga em casa.

Os criminosos então abordaram o veículo do jovem, foram até a casa dele, roubaram diversos bens, incluindo celulares, e ainda o obrigaram a fazer diversas transferências via PIX.

Uma câmera de segurança registrou o momento em que a amiga abre a casa da vítima para o veículo entrar no momento do roubo

O crime foi em agosto de 2023. A polícia identificou que o dinheiro foi enviado para várias contas bancárias chegando até a conta da própria ex-namorada da vítima, e do então amante dela. Os dois já estavam juntos na época do crime, de acordo com a polícia.

O delegado Jefferson Souza, de Castanhal, informou que foram registrados os seguintes crimes de sequestro, oubo majorado, concurso de agentes, uso de arma de fogo e extorsão majorada.

Doze pessoas foram investigadas no total.

*Com informações do AC 24 horas

