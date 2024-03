Professora é presa por trocar vapes e bebida alcoólica por sexo com alunos de 12 anos

Uma professora de 25 anos foi presa nesta semana acusada de ter relacionamentos inadequados com ao menos 12 meninos e de seduzi-los oferecendo vapes (cigarros eletrônicos) e bebida alcoólica foi sido denunciada à polícia pela sua própria mãe.

Jaden Charles ensinava ciência em escola de ensino médio em Agua Dulce (Texas, EUA). Inicialmente, autoridades receberam relatos de alunos da escola usando vape.

A investigação chegou a Jaden. Durante mais de um ano e meio ela trocou “sexo” por vapes e bebidas. Antes mesmo de começar a trabalhar na escola, a americana usava a tática criminosa com menores.

“Pais ficaram preocupados e fizeram algumas ligações sobre seus filhos estarem com uma professora. Temos um vídeo da professora com um aluno em um hotel”, afirmou Eden Garcia, chefe do Departamento de Polícia de Alice, que está cuidado do caso, de acordo com a emissora KIII 3 News.

Ao ser presa, Jaden disse estar grávida, o que ainda não foi confirmado oficialmente. A polícia disse acreditar que mais vítimas possam se apresentar para depoimento no caso, mas não crê que os abusos tenham sido cometidos dentro da escola.

O valor da fiança foi estipulado em US$ 400 mil (cerca de R$ 2 milhões).

*Com informações do Extra

Leia mais:

Motorista de APP é preso em flagrante por roubo e estupro em Manaus

Robinho é preso em Santos e vai cumprir pena de 9 anos por estupro

Em choque após sofrer estupro, menino faz desenho para explicar crime para policiais