Roupa Nova apresenta turnê comemorativa de 40 anos em Manaus neste sábado

Com mais de 20 milhões de cópias vendidas, 38 discos lançados e 35 temas de novela, banda sobe ao palco do Studio 5 com tour de 40 anos

Com uma trajetória aplaudida de pé por quem conhece a história da única banda com quatro décadas de estrada e a mesma formação desde o início em atividade no Brasil, o Roupa Nova volta a Manaus para única apresentação no Studio 5, neste sábado (6). A noite é assinada por PUMP Entertainment e Manaós Entretenimento.

Com grandes sucessos em seu repertório como Linda Demais, Whisky a Go-go, A Viagem entre outros, a banda atrai para seus shows um público dos mais diversos. São gerações que atravessaram as mudanças na música e seguem fiéis em cada palco que pisam Cleberson, Feghali, Kika, Nando, Paulinho (in memorian) e Serginho.

Quando o assunto é trila de novela, Roupa Nova é recordista. São responsáveis por tocar “O Tema da Vitória”, composto e arranjado por Eduardo Souto Neto, que mais tarde se tornaria tema de Ayrton Senna, pela música tema do “Xou da Xuxa” e do Vídeo Show”, todos da Rede Globo, além da música-tema “Rock in Rio”.

Os ingressos para a única apresentação do Roupa Nova estão disponíveis para vendas através do site ingressofly.com e nas lojas Via Uno (Amazonas Shopping, Manauara Shopping, Sumaúma Shopping) e custam R$ 180 (pista – meia entrada), R$ 300 (assento individual – mesas premium e regular) e R$ 2.400 (mesa premium e regular para 8 pessoas).

