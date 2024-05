Iniciativa oferta cuidados essenciais para animais de estimação em Manaus

Manaus (AM) — O Centro Universitário do Norte (Uninorte), por meio do curso de Medicina Veterinária, realiza a “1ª Ação Voluntária de Extensão Veterinária e Comunidade”, destinada a oferecer cuidados abrangentes aos pets. A iniciativa ocorre nos dias 17 de maio, das 14h às 17h, e 18 de maio, das 9h às 17h, no Hospital Veterinário da Instituição de Ensino Superior, localizado na Rua Jonathas Pedrosa, 1002–1004 – Praça 14 de Janeiro.

O evento não só visa proporcionar assistência veterinária, mas também servir como uma plataforma educativa para conscientizar os tutores sobre a importância dos cuidados adequados com os animais de estimação, como nutrição adequada, exercício físico, higiene e outras práticas essenciais para o bem-estar deles. Entre as atividades planejadas, destacam-se: vacinação antirrábica, vermifugação, avaliação clínica e exposição de trabalhos acadêmicos.

“Este evento é aberto ao público e uma excelente oportunidade para os tutores dos pets serem orientados sobre cuidados veterinários de qualidade. Além disso, vão se envolver em atividades educativas relacionadas ao bem-estar dos seus animais de estimação”, afirma a professora do curso de Medicina Veterinária da Uninorte, Ellen Cristine.

Hospital Veterinário

A Uninorte possui um Hospital Veterinário que oferta os seguintes serviços com valores acessíveis: atendimento clínico com endócrino, oncologia, fisioterapia, silvestre, dermatologia, dentista, ortopedista e cirurgias, se necessário.

Os interessados devem agendar atendimento presencialmente, por ordem de chegada, ou pelo WhatsApp (92) 3212-5454, podendo marcar antecipadamente. O hospital funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h, e no sábado, das 8h às 12h.

*Com informações da assessoria

