Borba realiza 2º Fórum Comunitário do Selo Unicef rumo à terceira certificação internacional

Borba (AM) – Com o objetivo de mostrar os avanços na garantia de políticas públicas voltadas às crianças e adolescentes, a prefeitura de Borba realizou, nesta sexta-feira (17), o 2° Fórum Comunitário do Selo UNICEF, em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos de Crianças e Adolescentes (CMDCA) e comissão intersetorial do Selo UNICEF. O evento ocorreu na Câmara Municipal de Borba e conta com a presença de parlamentares, lideranças comunitárias e sociedade em geral.

“O 2º Fórum Comunitário é um marco para a avaliação sobre a implementação e resultados alcançados na atenção às crianças e adolescentes. É um momento de devolutiva para a nossa comunidade sobre os avanços na Educação, Saúde e Assistência, bem como é um espaço importante para o fortalecimento da transparência e participação social no município”, afirmou Simão Peixoto, prefeito de Borba.

De acordo com a organização do evento, equipe intersetorial do Selo UNICEF, junto ao CMDCA, o momento é imprescindível para mostrar os avanços que Borba vem alcançando. “O município de Borba já foi certificado por duas vezes pelo Selo UNICEF, nas edições de 2013 e 2017. E este ano estamos em busca da terceira certificação, pois é uma forma de mostrarmos para a sociedade o quanto Borba tem avançado em prol de assegurar a garantia dos direitos de crianças e adolescentes”, destacou Marlene Farias, mobilizadora da educação do Selo UNICEF.

Durante o 2º Fórum Comunitário do Selo UNICEF, o município reúne toda a sociedade para que possa apresentar os resultados alcançados sobre as ações que foram propostas no Plano de Ação Municipal pelos Direitos de Crianças e Adolescentes, aprovado no 1º Fórum Comunitário, em 2022. Nesse plano foram traçadas metas para as áreas da Educação, Saúde e Assistência Social, as quais ao longo da atual edição do Selo, 2021-2024, cumpriram atividades pré-estabelecidas pela metodologia da iniciativa.

Com a realização de todas as atividades do Selo UNICEF, por meio dos Resultados Sistêmicos, eixo de Participação Cidadã e Gestão por Resultados, bem como a melhoria nos indicadores de impacto social como o aumento da cobertura vacinal de crianças; e o aumento do número de crianças rematriculadas por meio da Busca Ativa Escolar, o município de Borba segue na expectativa para ganhar a terceira certificação internacional do Selo UNICEF, concedida pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), que deve acontecer ainda neste ano.

