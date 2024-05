Após cancelamento de turnê, Ivete Sangalo deixará The Masked Singer Brasil

Cantora afirmou que não continuará à frente do The Masked Singer Brasil, programa que apresenta desde 2021

Rio de Janeiro (RJ) – Depois de cancelar sua turnê, a cantora Ivete Sangalo revelou que não quer mais apresentar nenhuma temporada do programa The Masked Singer Brasil, da TV Globo. A baiana, que está à frente do reality desde 2021, disse que vai dedicar mais tempo de qualidade à família.

Em entrevista ao jornal publicitário Meio & Mensagem, Ivete contou que não pretende mais comandar o programa por demandar muito tempo de sua dedicação. Agora, a dona do hit Macetando quer reduzir seu ritmo de trabalho para ficar mais próxima de seus filhos e do marido.

A saída de Ivete acende especulações sobre o pedido de demissão de Eliana do SBT. Algumas pessoas acreditam que a apresentadora irá para a Globo e, com a saída da baiana do The Masked Singer, seu nome passou a ser considerado como uma das possibilidades de substituição.

Ainda durante a entrevista, Ivete descartou a possibilidade de fazer um show às pressas para substituir a turnê A Festa, que foi cancelada na quarta-feira (15): “Essa carreira não foi construída exclusivamente com a minha vontade de ‘ah, vou querer ser uma cantora, ter 30 anos de carreira e foda-se o resto’”.

*Com informações do Metrópoles

