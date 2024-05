VÍDEO: lancha do prefeito de Itamarati explode e deixa feridos no AM

Manaus (AM) – A lancha do prefeito de Itamarati, João Campelo (MDB), pegou fogo e explodiu durante a noite de sábado (18) e deixou, pelo menos, duas pessoas gravemente feridas, segundo testemunhas.

De acordo com testemunhas, um funcionário do Porto de Itamarati, no interior do Amazonas, estava filmando a embarcação no momento em que o motor explodiu.

Avaliada em mais de meio milhão de reais, a lancha foi consumida pelo fogo e teve perda total. Dois homens que estavam na embarcação ficaram gravemente feridos. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

