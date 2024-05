Movimento ‘Juntos pelo Rio Grande do Sul’ tem ponto de coleta em Manaus

Em parceria com o Governo do Estado, a ação vai arrecadar donativos para ajudar as famílias atingidas pelas chuvas da região

Manaus (AM) – Após a grande tragédia ocorrida no Rio Grande do Sul, ocasionada pelas fortes chuvas, o Instituto Yduqs e a Estácio se uniram ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul para ajudar quem precisa de apoio nesse momento tão desafiador. A campanha tem como objetivo conectar as pessoas e engajar estudantes, docentes e colaboradores para auxiliar as famílias atingidas pelas chuvas da região, por meio da arrecadação de donativos. Com a iniciativa, a Estácio Amazonas receberá doações como água, alimentos não perecíveis e produtos de limpeza higiene pessoal, além de roupas e agasalhos.

“O Rio Grande do Sul é um estado muito querido. Estamos profundamente tristes e nos solidarizamos com os moradores que perderam seus entes queridos e nós fazemos questão de ajudar a região a se reerguer em um momento de tanta comoção. Formamos milhares de alunos no estado e, como a universidade também é o local de ensinar a exercer a cidadania, não temos dúvida de que nossos estudantes, docentes e colaboradores farão parte do movimento Juntos pelo Rio Grande do Sul! Para nos ajudar, dando força e esperança aos indivíduos que precisam reconstruir suas vidas”, afirma Cláudia Romano, presidente do Instituto Yduqs e vice-presidente do grupo educacional Yduqs.

Para participar, basta levar suas doações (água, alimentos não perecíveis, produtos de limpeza higiene pessoal, roupas e agasalhos) até a unidade, na avenida Constantino Nery, nº 3693, bairro Chapada. Para quem está distante e não puder contribuir com a entrega de donativos, também é possível apoiar as famílias diretamente pelo site do Instituto Yduqs no link: https://bit.ly/JuntospeloRS. As doações podem ser de qualquer valor via boleto bancário, cartão de crédito ou pix.

“Lamentamos profundamente esta tragédia em nosso estado e queremos contribuir com a população de alguma forma, principalmente com os mais afetados. Por isso, a Estácio se solidariza com a sociedade e, alinhada com sua missão, está unindo forças para ajudar nesse momento tão difícil. Juntos podemos mais. Vamos unir forças! Quem puder, faça a sua doação. Que tenhamos fé e esperança de dias melhores!”, comenta Adriana Borges, diretora da Estácio Amazonas”.

Participam da iniciativa, o Ibmec, o Instituto de Educação Médica – IDOMED, a Wyden e a Estácio. Os recursos arrecadados diretamente no site do Instituto Yduqs serão integralmente revertidos para o apoio humanitário às vítimas das enchentes e para a reconstrução da infraestrutura das cidades. Faça parte dessa corrente do bem.

Sobre o Instituto Yduqs

O Instituto Yduqs é uma iniciativa de responsabilidade socioambiental que tem como objetivo estabelecer pontes entre organizações, comunidades e indivíduos, fomentando projetos para promover a inclusão em prol de uma sociedade mais justa e igualitária. Parceiro de mais de 50 instituições, o Instituto já impactou mais de 1,5 milhão de pessoas nos últimos anos. Por meio de ações como o Programa de Alfabetização e Letramento de Jovens e Adultos, que tem como missão combater o analfabetismo auxiliando os indivíduos a exercerem a sua cidadania, e o Rede de Valor, programa que fornece auxílio financeiro a alunos que ingressaram nas instituições de ensino superior parceiras por meio do Programa Universidade para Todos (Prouni), dentre mais de 300 projetos, o Instituto busca promover a transformação social por meio da educação, desenvolvimento social e meio ambiente e saúde. Saiba mais em institutoyduqs.com.br

