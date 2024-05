Governo do Amazonas reforçou Ato Público em apoio a campanha nacional ‘Faça Bonito’

Manaus (AM) – O Governo do Amazonas participou, neste sábado (18), do Ato Público em alusão ao Dia ‘D’ da campanha nacional “Faça Bonito”, contra o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. O evento ocorreu na Praça Heliodoro Balbi e no Palacete Provincial para reforçar o compromisso de combater o crime e proteger as vítimas.

Organizado pelo Comitê de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes (CEVSCA), o evento contou com a participação de órgãos da Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente como a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP/AM), a Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas) e a Polícia Militar do Amazonas (PM-AM), além de representantes do poder judiciário e da sociedade civil.

De acordo com a secretária executiva de direitos da criança e adolescentes (Sedca) da Sejusc, Rosalina Lobo, o ato foi um momento de enfatizar os direitos infantojuvenis.

“O Ato traz as crianças e adolescentes como protagonistas dessa ação, ou seja, garantir o direito de brincar, de estar com a família, de convivência social delas. Nós trouxemos muitas crianças e atividades culturais para representar esse espirito”, comentou a secretária.

Ela ainda reforçou a programação do evento, com ações e dinâmicas de conscientização para os jovens.

“Nós tivemos atividades musicais como o Curumim na Lata, tivemos roda de capoeira, oficina de pintura, atividades com o PROERD, muito importantes no cunho educacional, e muitas atividades que envolvem as crianças e todos os autores da rede de proteção”, pontuou Rosalina.

Integrante da coordenação do CEVSCA, Michele da Silva, diz ter saído do evento com o coração agradecido, pois afirma que foi um momento de celebração e compromisso com a vida de crianças e adolescentes.

“O comitê chama a sociedade para ter esse compromisso de proteção das crianças e adolescentes. É um dia de luta, por um lado, mas também de celebrar a vida delas. Foi um ato muito bonito, com a presença delas e todas as pessoas que tem essa missão do cuidado com a vida, então a gente sai com o coração agradecido por tudo que foi realizado. E não se esqueça, você também pode fazer bonito o ano todo”, declarou Michele.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Mês da conscientização contra o abuso infantil revela casos graves de violência no Amazonas

Inteligência artificial: como pedófilos estão vendendo imagens de abuso infantil

PF faz ação contra divulgação de imagens de abuso sexual infantil