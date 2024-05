Mestre em psicologia pela USP ministra curso vivencial de Inteligência Emocional em Manaus

Você sente que suas emoções às vezes parecem estar fora de controle? Tem dificuldades em gerenciar o estresse e manter a motivação? Muitas pessoas enfrentam esses desafios diariamente. A incapacidade de lidar com as próprias emoções pode levar a conflitos no trabalho e em casa, além de afetar seriamente sua saúde mental e física. Para responder estas e outras questões, o doutorando, pesquisador e mestre em Ciências pelo Instituto de Psicologia da USP, Filipe Lopes ministra o curso Inteligência Emocional nos dias 1 e 2 de junho no Tropical Hotel, em Manaus.

De acordo com o psicólogo entre os principais temas abordados estão a Contextualização histórica das inteligências, Autoconsciência, Autogestão: Técnicas para gerenciar suas emoções de forma eficaz, Automotivação: Estratégias para manter-se motivado e resiliente, Empatia: Como compreender e se conectar melhor com os outros, Gestão de Relacionamentos: Ferramentas para construir e manter relações saudáveis e produtivas.

Fruto da Dissertação de Mestrado na USP, esse curso é resultado do estudo e pesquisa de Mestrado do Filipe Lopes, na Universidade de São Paulo. “Busquei identificar se um curso vivencial de inteligência emocional poderia proporcionar elementos eficazes para melhorar o gerenciamento emocional das pessoas. E constatamos que sim”, afirma o especialista.

Filipe Lopes aponta que o curso traz resultados como: melhora no desempenho profissional; relações interpessoais mais saudáveis; aumento da resiliência e desenvolvimento pessoal: Cresça como indivíduo, tornando-se mais consciente e autônomo em suas decisões emocionais.

Mais sobre Filipe Lopes

Doutorando e Mestre em Ciências pelo Instituto de Psicologia da USP; Psicólogo; Pós Graduado em Coaching Cognitivo-Comportamental; Master Coach; Analista Comportamental DISC; Mais de 15 anos de experiência com treinamentos; Mais de 300 turmas ministradas e 30 mil pessoas treinadas; com pessoas formadas de todos os Estados Brasileiros; Cientista e Pesquisador nas Áreas de Inteligência Emocional, Estresse Ocupacional, Qualidade de Vida e Florescimento Psicológico; Estuda as Metodologias da Psicologia do Coaching.

Alac – Academia de Coaching

A Alac Amazonas é uma plataforma de desenvolvimento humano completa, com mais de 30 ferramentas, envolvendo: Mapeamento Comportamental DISC, Processo Seletivo, Registro de Sessões de Coaching, Metas e Objetivos, Roda Sistêmica, Valores, Tétrade do Tempo, Âncoras de Carreira, Crenças, Ganhos e Perdas, GROW, Canvas, Linguagem de Valorização, Índice de Positividade e Bem-Estar, Balanço de Motivadores e muito mais.

A plataforma oferece formações com embasamento científico; Material didático atualizado constantemente com alto padrão de qualidade; Coffe Break realizado em todas as formações sem custos adicionais; Trainers especializados em cada área de formação, com vasta experiência de mercado; Plataforma própria de gestão de pessoas e desenvolvimento pessoal.

