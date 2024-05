UEA abre inscrições para o curso de pós-graduação em Desenvolvimento de Jogos Eletrônicos

Manaus (AM) – As inscrições para o curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Desenvolvimento de Jogos Eletrônicos da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) acontecem de 27 de maio até o dia 7 de junho. O curso visa formar profissionais especializados, capazes de desenvolver jogos eletrônicos para os mais diversos dispositivos, com base na integração dos conceitos de game design, level design, matemática e física para jogos, frameworks de jogos, inteligência artificial, entre outros.

O curso será realizado nas dependências da Escola Superior de Tecnologia da Universidade do Estado do Amazonas (EST/UEA), localizada na avenida Darcy Vargas, bairro Parque Dez de Novembro, e terá a carga horária de 360 horas distribuídas em 10 disciplinas.

Público-alvo

Poderão inscrever-se ao processo seletivo os profissionais portadores de diploma de curso superior, bacharelado, licenciatura ou tecnólogo de qualquer área do conhecimento.

Disciplinas

Introdução aos jogos eletrônicos

Programação de jogos eletrônicos

Arte para Jogos

Concepção e Ideação de Jogos Eletrônicos 36

Game Design I

Desenvolvimento de jogos usando Métodos Ágeis 36

Game Design II

Desenvolvimento de Jogos Multiusuários 36

Tópicos especiais em desenvolvimento de jogos eletrônicos

Tópicos avançados em desenvolvimento de jogos eletrônicos

O início das aulas está previsto para o dia 1º de julho. Confira o edital e inscrição em: https://selecao1.uea.edu.br/?dest=info&selecao=10205

*Com informações da assessoria

