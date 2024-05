Arraial inicia nesta sexta-feira (31), com comidas típicas, danças e boi-bumbá em Manaus

Manaus (AM) — O tradicional arraial do Amazonas Shopping já tem data para começar. A partir desta sexta-feira (31) até o dia 9 de junho, o centro de compras vai realizar uma “festança” com tudo que tem direito, comidas típicas, danças folclóricas e boi-bumbá, além da presença de Garantido e Caprichoso.

A programação ocorre na Praça de Eventos Rio Negro, no corredor central do shopping, de segunda-feira a sábado, das 14h às 22h, e domingo, das 14h às 21h. As barracas podem optar pelo funcionamento a partir das 12h em todos os dias.

Segundo a gerente de Marketing do Amazonas Shopping, Ivanna Passos, o arraial deste ano promete surpreender o público, com atrações para todos os gostos, muita comida típica, como bolos, mingau, tacacá, entre outras delícias.

“É diversão para todos, em um ambiente confortável e seguro”, destaca. Entre os restaurantes confirmados e que terão barraca no evento estão Alemã, Magnoly, Matilda, O Costelão,Ora, Pois, Pois, além de bebidas Coca-Cola.

Os bumbás Garantido e Caprichoso terão espaço especial na programação, com shows do grupo Cateto da Toada, A Toada, Leonardo Castelo, Arlindo Neto, Edilson Santana, além da participação dos bois e da Batucada e Marujada do Garantido e Caprichoso.

Programação

Na sexta-feira (31), a partir das 18h, haverá apresentação da quadrilha Brotinhos de Petrópolis. Em seguida, às 19h, se apresenta no Arraial do Amazonas Shopping, o grupo Cateto da Toada. No sábado (01), às 18h, terá Dança, Portuguesa e a partir das 19h show do Trio Forró Delivery. A programação de domingo (2) será de boi-bumbá a partir das 18h, com show do grupo “A Toada”, acompanhado da Batucada e Marujada. Garantido e Caprichoso também fazem participação especial neste dia.

O Arraial do Amazonas Shopping segue durante toda a semana. Na segunda-feira (03) às 19h se apresenta Monaliza Ranielly. Terça-feira (4) no mesmo horário terá show de Leonardo Castelo e a Batucada do Garantido. Quarta-feira (5) terá muito arrasta-pé às 19h, com o Trio Forró Delivery. Quinta-feira (06), quem sobe ao palco é Arlindo Neto e a Marujada do Caprichoso.

Na sexta-feira (7) as apresentações começam às 18h, com a Quadrilha 7 Quedas na Roça e continua às 19h com show de Rodrigo Raniely. Sábado (8) às 18h é a vez da quadrilha Amor de São João e às 19h do cantor Ricardo Mendes. Encerrando o Arraial do Amazonas Shopping, no domingo (09), às 19h, se apresenta o levantador de toadas Edilson Santana.

*Com informações da assessoria

