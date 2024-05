Influenciadora brasileira sofre tentativa de feminicídio na França

A influenciadora Janaina Prazeres, de 35 anos, afirma que sofreu uma tentativa de feminicídio do namorado, Kalel dos Santos Dias, em Paris.

Ao jornal O Globo, ela relatou que as agressões aconteceram na semana passada, em um quarto de hotel onde os dois estavam hospedados, e disse que foi agredida com socos no rosto e tentativa de enforcamento.

Janaína fugiu do local e foi até um hospital, onde descobriu que quebrou a órbita ocular e fraturou o nariz e maxilar. Nas fotos enviadas ao veículo, ela aparece com machucados no olho e no nariz.

A influenciadora procurou a polícia e o agressor foi preso. O caso segue sendo investigado pela polícia francesa.

Quem é Janaína Prazeres?

Janaína já foi eleita “mulher perfeita” pela revista Playboy da Noruega e segundo a modelo, já investiu R$ 300 mil em cirurgias plásticas. Ela acumula quase 60 mil seguidores no Instagram e costuma publicar sua rotina de luxo e fotos sensuais.

*Com informações do Metrópoles

