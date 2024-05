Homem que vivia com tumor do tamanho de um melão na cabeça passa por procedimento médico

Um americano de 33 anos passou por procedimento estético e removeu um tumor do tamanho de um melão que tinha na parte de trás de sua cabeça. A protuberância, que começou como uma espinha, afastou Arlin do convívio social por mais de uma década.

O caso surpreendente foi divulgado pelo cirurgião de cabeça e pescoço Ryan Osborne em 8 de maio no programa Take My Tumor (Remova meu tumor), do canal de televisão americano TLC.

Hidradenite supurativa

O morador da Califórnia contou que começou a desenvolver “pequenos inchaços” na parte de trás da cabeça aos 15 anos por um quadro de hidradenite supurativa, uma doença crônica de pele conhecida como acne inversa.

A condição dolorosa pode causar nódulos semelhantes a furúnculos e cicatrizes em áreas próximas às glândulas sudoríparas, como nuca, virilha, nádegas, seios, axilas, cintura e parte interna das coxas. Esses nódulos começam como cravos e espinhas do tamanho de ervilhas cheias de pus. Quando se rompem, eles vazam. O tratamento pode incluir antibióticos, pomadas, esteróides ou a remoção cirúrgica.

Os olhares dos outros adolescentes fizeram com que Arlin parasse de frequentar a escola por não aguentar a pressão do bullying. O rapaz se isolou ainda mais quando o caroço começou a se espalhar e a vazar pus e sangue, além de emitir um odor extremamente desagradável, fazendo-o entrar em um estado de depressão. Arlin teve que usar toalhas para evitar que o pus sujasse suas roupas.

A família do jovem americano procurou ajuda, mas todos os médicos diziam que nada poderia ser feito para impedir o crescimento do tumor devido ao seu tamanho e anatomia.

“Não queríamos que o tumor ficasse tão grande, mas não conseguimos a ajuda que precisávamos e ele cresceu. É difícil ver alguém que você ama sofrendo ou passando pelo que ele estava passando”, conta Jaqueline, mãe de Arlin, em entrevista ao programa.

O caso chegou até o cirurgião de cabeça e pescoço Ryan Osborne, apresentador do programa. “É um grande alívio ouvi-lo dizer que pode remover o tumor. Estou me sentindo mais confiante de que tudo está indo bem. Mal posso esperar para finalmente remover isso. É um grande alívio para mim”, contou Arlin na manhã da cirurgia.

Remoção do tumor

A cirurgia foi um sucesso, sem adversidades. Osborne conseguiu remover o tumor do couro cabeludo de Arlin e a ferida deixada pelo caroço foi coberta por um enxerto de pele de sua barriga.

“Tenho mais energia, menos dor, menos depressão”, disse o rapaz semanas após o procedimento. O americano planeja voltar a estudar e conseguir um emprego.

*Com informações do Metrópoles

