Criança morre ao ser atingida por máquina agrícola

Caso aconteceu no interior da cidade de Bela Vista do Toldo, em Santa Catarina

Bela Vista do Toldo (SC) – Uma menina de 2 anos morreu após ser atingida por uma máquina agrícola durante a manhã desta quinta-feira (30) no interior de Bela Vista do Toldo, cidade do Planalto Norte de Santa Catarina. A menina chegou a ser levada ao Pronto de Atendimento pelo Samu, mas não resistiu.

Segundo relatos da família repassados à Polícia Militar, uma máquina agrícola fazia um serviço de terraplanagem quando a mãe da criança a viu correndo em direção ao veículo. Em seguida, a mulher encontrou a menina, já ferida.

O motorista informou aos policiais que durante o trabalho realizou uma manobra de marcha ré e que, em seguida, viu a mulher com a menina do colo. Imediatamente, o homem parou o veículo e prestou socorro, porém, não soube informar em que momento teria ocorrido o acidente.

A família levou a criança machucada até a base do Samu, que encaminhou a vítima até a Unidade de Pronto Atendimento de Canoinhas, onde foi confirmada a morte.

O motorista da máquina agrícola realizou teste de alcoolemia, que resultou em 0.00 mg/l. Após ser informado da morte da criança, ele precisou receber atendimento médico devido ao seu estado de saúde.

Os envolvidos no acidente foram levados até a Delegacia de Polícia Civil de Canoinhas para registrar a ocorrência.

*Com informações do NSC Total

Leia mais

Homem morre enquanto dormia após ter casa atingida por árvore em Manaus

VÍDEO: motociclista morre atropelado por ônibus na Zona Centro-Sul de Manaus

Trio tenta assaltar ônibus que transportava 28 PM’s e ladrão morre durante confronto