Manaus ganha voo direto para Miami a partir de junho

Manaus (AM) – O Aeroporto Internacional Eduardo Gomes terá, a partir de junho, voo comercial direto da capital amazonense para Miami, na Flórida, Estados Unidos. O Manaus Airport informou que as atividades ocorrerão entre os dias 29 de junho e 10 de agosto, com o objetivo atender à demanda durante a alta temporada.

Miami está entre os destinos internacionais consagrados para os brasileiros, e a oferta da rota internacional representa mais opções, rapidez e comodidade para os clientes de lazer que aproveitarão a alta temporada, contribuindo para a conectividade entre Manaus e roteiros internacionais. A novidade também favorece o turismo local, e reforça o compromisso da VINCI Airports em proporcionar aos passageiros uma experiência de viagem de alta qualidade, com opções de voos nacionais e internacionais que atendam às suas necessidades e preferências.

A ampliação das rotas aéreas contribui para um aumento significativo no movimento de passageiros. Mais de 620 mil pessoas circularam pelo aeroporto de Manaus no segundo trimestre de 2023, representando um crescimento de 3,7% em relação ao mesmo período do ano anterior, de acordo com dados do relatório global de tráfego da VINCI Airports. O terminal contabilizou mais de 6,8 mil pousos e decolagens entre 1º de abril e 31 de junho de 2023, um número 4,4% superior ao mesmo período do ano passado.

A Diretora-Presidente da Concessionária dos Aeroportos da Amazônia, Karen Strougo, destaca que uma das prioridades é contribuir para a ampliação das rotas aéreas. “Hoje, conectamos a capital amazonense a 29 destinos domésticos no país, contra 21 em 2019. Esses números traduzem a mobilidade positiva da rede VINCI Airports, buscando conectar mais destinos e pessoas, gerando mais desenvolvimento nas cidades onde opera”, declarou.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Ex-BBB Isabelle Nogueira chega em Manaus com festa no aeroporto e carreata; VÍDEO

Advogada é presa após tentar despachar 14 arraias vivas no Aeroporto de Manaus; VÍDEO

Após voar de Manaus, homem é preso com drogas em aeroporto do Rio de Janeiro