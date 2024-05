Prefeito oferece R$ 2 mil para quem denunciar ladrão de cabo de energia do parque Gigantes da Floresta

Manaus (AM) – O prefeito David Almeida denuncia que os cabos de alimentação do parque, Gigantes da Floresta, entre as Zonas Norte e Leste de Manaus, foram roubados na noite de ontem (30), após assaltantes renderem o segurança do local.

Ele alerta para que a população não compre esse material roubado e ainda anuncia uma recompensa em dinheiro para quem informar sobre o paradeiro dos assaltantes à Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), por meio do disque-denúncia 153.

“Esse roubo de cabos é um grande prejuízo ao parque. Faço um apelo a você, que porventura for visitado para comprar cabos de 185 milímetros, não faça isso porque é roubado. Vou dar um prêmio de R$ 2 mil para quem denunciar esses assaltantes. Vamos chegar até essa quadrilha”, declarou o prefeito.

