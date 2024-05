David Assayag e Patrick Araújo serão atrações do Contrários 2024, neste domingo (2)

Parintins (AM) – Neste domingo (2), a edição 2024 do “Contrários” estreia em grande estilo, anunciando a chegada do mês mais aguardado pelos parintinenses e pelos apaixonados pelo Boi Bumbá: o mês do Festival Folclórico de Parintins. Criado em 2010 para a TV aberta e agora presente nas mídias sociais, o programa se consolidou como um importante difusor da cultura amazonense e da identidade regional.

O “Contrários” deste ano terá duas edições especiais: a primeira (2) em frente ao novo mural do Bumbódromo, e a segunda no dia 16 de junho, na recém-inaugurada Praça Eduardo Ribeiro. O evento visa celebrar a temporada bovina e movimentar a economia criativa local, proporcionando aos artistas a oportunidade de se apresentarem diante dos novos cartões postais de Parintins.

No próximo domingo, o público poderá assistir gratuitamente as apresentações de artistas consagrados como David Assayag, Patrick Araújo, Grupo Toada de Roda, Grupo Balanço da Toada e Grupo Ajuri Music, que comemora 40 anos de fundação. As toadas clássicas dos bois Caprichoso e Garantido prometem agitar a galera, com grandes sucessos.

“Toadas do lado encarnado como ‘Vermelho’, ‘Emoção’ e ‘Perreché da Puraca’, não faltarão. Já no lado azulado, a galera irá vibrar ao som de ‘Málúù Dúdú’, ‘Eh! Parente’ e a tradicional ‘Ninguem gosta mais desse Boi do que eu’’, garantiu o jornalista e produtor cultural Jonas Santos, idealizador do evento.

A rivalidade entre as agremiações Boi Garantido e Boi Caprichoso, representadas pelas cores vermelha e azul, é um dos pilares do folclore amazonense que se apresentam na Arena do Bumbódromo nos dias 28, 29 e 30 de junho. O “Contrários” se propõe a preparar o espírito festivo da cidade para esse evento grandioso, onde as duas agremiações disputam a supremacia cultural e artística parintinense.

A origem do termo “Contrários”

O termo “Contrários” tem origem no hábito dos torcedores de uma agremiação não mencionarem o nome da outra, referindo-se a ela apenas como “Contrário”. Jonas Santos explica:

“O nome do show é oriundo do fato dos torcedores de uma agremiação não pronunciar o nome da outra, substituindo assim pela palavra ‘Contrário’ para designar o nome do outro Bumbá. Muitas pessoas vivem este clima pré-festival, cantando, dançando e sentindo a expectativa e a emoção do Festival Folclórico de Parintins. Mais uma vez, o programa ‘Contrários’ cumpre sua função social, enaltecendo a cultura do Amazonas, a arte, os artistas e os fazedores de cultura de Parintins, mostrando para o mundo sua beleza natural e a fascinante e gigantesca produção do espetáculo que acontece tradicionalmente no último final de semana de junho aqui na Ilha”, conta Jonas Santos.

Memória afetiva

A edição do “Contrários”, do ano passado, teve dois momentos marcantes: no píer da Praça do Cristo Redentor, às margens do Rio Amazonas, que proporcionou ao público a paradisíaca visão do pôr do sol e uma memória afetiva para parintinenses e turistas. A outra, foi no Balneário “Canta Galo”, reunindo mais de 10 mil pessoas. Este ano, o evento se destaca por ser realizado nos dois novos cartões postais de Parintins, prometendo uma experiência ainda mais marcante.

A pista será liberada para todos, enquanto a área de camarote terá acesso pago, com ingressos disponíveis na loja Vitrine Cabocla, localizada na Avenida Amazonas, em frente ao Ilha Verde. Não perca essa celebração cultural única, que começa às 18h30 em frente ao mural do Bumbódromo.

Quem não estiver em Parintins, poderá conferir toda essa programação através do Sistema Encontro das Águas, tanto pela televisão, quanto pela internet.

*Com informações da assessoria

