Ministério Público Estadual divulga lista de aprovados em estágio

O Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM), por meio do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf), divulgou, na tarde desta segunda-feira (3), o resultado final do 2º Processo de Formação de Cadastro de Estagiários de nível superior. A seleção contempla estudantes de cursos como jornalismo, serviço social, arquivologia, design gráfico e estatística.

Os candidatos aprovados serão convocados conforme a abertura de vagas nos setores do órgão. O resultado final será publicado na edição do Diário Oficial do MPAM desta segunda-feira (3).

Ao serem chamados, os estagiários selecionados deverão cumprir uma carga horária de 20 horas semanais. Eles receberão uma bolsa-auxílio de R$1.173,56, além de um auxílio-transporte de R$198,00 e seguro contra acidentes pessoais.

A convocação dos candidatos homologados será realizada pela Divisão de Recursos Humanos. Em caso de dificuldades para contato via e-mail, o MPAM poderá utilizar outros meios, como telefone ou aplicativos de mensagens.

