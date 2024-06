Chuvas atrasam entrega do Terminal 7 em Manaus

De acordo com a prefeitura, as fortes chuvas que atingem a capital nos últimos dias podem atrasar a entrega da obra, que estava prevista para o final de junho.

As obras de construção do Terminal de Integração 7 (T7), localizado na avenida Torquato Tapajós, no Tarumã, Zona Oeste de Manaus, seguem em ritmo acelerado. Porém as fortes chuvas que atingem a capital nos últimos dias podem atrasar a entrega, que estava prevista para o final de junho.

A vistoria no andamento dos serviços foi realizada, nesta quinta-feira (6), pelo prefeito de Manaus, David Almeida.

“O trabalho está sendo prejudicado pelas fortes chuvas, todo dia tem chovido em Manaus. A gente estima que, nos próximos dias, com a mudança do clima, possamos avançar bastante. A obra tem uma previsão de entrega para o final do mês de junho até o meio do mês de julho, e acredito que, com a chegada do sol, vamos conseguir cumprir esse planejamento”, disse Almeida.

O novo terminal terá 4.000 metros quadrados de área construída, composto por duas plataformas, sendo uma para articulado e convencional, e uma apenas para veículos convencionais, que irão realizar viagens dos bairros ao terminal (as chamadas linhas alimentadoras) e do bairro em direção ao centro da cidade (as linhas troncais). O terminal irá atender usuários de transporte, principalmente, das zonas Oeste e Norte.

O prefeito reforçou também a escolha estratégica da área, que irá auxiliar na integração, principalmente, dos moradores do Tarumã e das comunidades instaladas no decorrer da BR-174 e AM-010.

O projeto inclui, ainda, guarita, sala dos motoristas, sanitários feminino, masculino e para Pessoas com Deficiência (PcDs), salas da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Amazonas (Sinetram) e da Guarda Municipal, visando o reforço e segurança da região.

