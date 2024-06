Aproxima-se a Quina de São João, um dos sorteios de loteria com mais adeptos do Brasil

Sorteio vai acontecer no próximo sábado (22), onde o ganhador irá acumular o valor de R$ 220 milhões.

A Quina de São João, um dos sorteios de loteria mais aguardados e populares do Brasil, está prestes a acontecer, gerando grande expectativa entre os apostadores de todo o país.

Esse sorteio vai acontecer no próximo sábado (22), onde o ganhador irá acumular o valor de R$ 220 milhões.

As apostas para a Quina de São João estão abertas desde o dia 20 de maio e, desde então, uma das principais estratégias dos apostadores tem sido analisar os números que apareceram com maior frequência nos anos passados.

Como funciona o sorteio da Quina de São João 2024?

O sorteio da Quina de São João 2024 segue as mesmas regras do sorteio regular da Quina. Para participar, o jogador deve escolher de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis no volante de apostas. O preço da aposta varia conforme a quantidade de números escolhidos.

O grande diferencial da Quina de São João é que, ao contrário dos sorteios regulares, o prêmio principal não acumula.

Se ninguém acertar os cinco números sorteados, o valor do prêmio é dividido entre os acertadores da quadra (quatro números), do terno (três números) e assim por diante, garantindo que o prêmio seja distribuído entre os apostadores.

Também existe a possibilidade do apostador contar com a ajuda e optar pela “Surpresinha”. Nesse caso, o próprio sistema escolhe os números, de forma randômica.

Estratégias para ganhar o sorteio da Quina de São João 2024

Muitos jogadores utilizam estratégias diferentes para aumentar suas chances de ganhar. Uma das mais comuns é a formação de bolões, onde um grupo de pessoas se junta para fazer várias apostas, aumentando a probabilidade de acerto.

Alguns apostadores preferem escolher números de forma aleatória, enquanto outros usam datas especiais, como aniversários e datas comemorativas.

Embora não haja garantia de sucesso, essas estratégias ajudam a tornar a experiência de jogar mais pessoal e divertida.

Além disso, muitos jogadores buscam estatísticas sobre números mais sorteados ou menos sorteados para fazer suas escolhas.

Números mais sorteados

A Quina de São João já teve 13 concursos realizados anteriormente e, portanto, algumas dezenas acabaram se repetindo com maior frequência.

O número 55, por exemplo, já foi sorteado quatro vezes. Em relação às seguintes dezenas, elas já apareceram em três sorteios:

14

15

17

26

28

36

79

Como apostar na Quina de São João

Para 2024, você pode continuar fazendo as suas apostas indo a qualquer lotérica do país, dentro do horário de funcionamento.

Porém, também é possível fazer a sua aposta através do app Loterias Caixa ou site Loterias Caixa. Para fazer a aposta, você deve ser maior de 18 anos.

É possível fazer as apostas até às 19h00 do dia 22 de junho, data em que irá acontecer o sorteio. O custo da aposta é de R$ 2,50 para um jogo com 5 dezenas.

Ganham os prêmios aqueles que acertarem 2, 3, 4 ou 5 números.

História e popularidade

A Quina de São João foi criada em 2011 pela Caixa Econômica Federal como uma edição especial do tradicional jogo da Quina.

Diferente dos sorteios regulares, que acontecem seis vezes por semana, a Quina de São João é realizada apenas uma vez por ano, o que aumenta a expectativa e a participação dos jogadores.

Desde a sua criação, a popularidade do sorteio só tem crescido, tornando-se um dos eventos mais esperados no calendário das loterias brasileiras.

Uma das razões para essa popularidade é o valor dos prêmios. A Quina de São João oferece prêmios muito superiores aos dos sorteios regulares. Em 2023, por exemplo, o prêmio principal foi de 216,7 milhões, um dos maiores da história da loteria brasileira.

Quina de São João 2024

A Quina de São João se consolidou como um dos maiores e mais esperados sorteios de loterias do Brasil, combinando a emoção do jogo com as tradicionais festividades juninas.

Com prêmios milionários e a certeza de que o valor será distribuído, o sorteio atrai milhões de brasileiros, que sonham em transformar suas vidas com um golpe de sorte.

À medida que o dia 22 se aproxima, a expectativa só aumenta, e os brasileiros continuam a acreditar que, quem sabe, desta vez, a sorte pode estar a seu favor.