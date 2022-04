Alunos sofrem intoxicação com gás de ar-condicionado em escola do AM

Ao todo, 12 alunos precisaram ser socorridos no hospital Jofre Cohen

Parintins (AM) – Pais e alunos passaram por um momento de susto, na tarde desta sexta-feira (1º), após o gás de um aparelho de ar-condicionado vazar no Centro Educacional de Tempo Integral (Ceti) Gláucio Gonçalves, em Parintins, a 369 quilômetros de Manaus.

Ao todo, 12 alunos precisaram ser socorridos no hospital Jofre Cohen. Conforme o hospital, algumas crianças chegaram ao centro hospitalar desacordadas, porém todas responderam bem ao atendimento e já receberam alta médica.

Um dos alunos que presenciou o momento em que o gás vazou foi o estudante Eduardo Cavalcante Fernandes, do 9º ano do ensino fundamental. Segundo o aluno, os outros estudantes perceberam que estavam passando mal, após identificarem o ruído que o ar-condicionado fez, e o gás que saía do aparelho.

Eu estava lá e aí, do nada, começou a fazer um barulhinho. O ar-condicionado começou a vazar, aí todo mundo saiu correndo. Todo mundo começou a passar mal. Acho que alguns devem ter inalado o gás, os que estavam passando mal”, disse o estudante.

O aluno também contou que outros voltaram para a sala de aula para buscar as mochilas, no entanto, ao retornarem para o local inalaram ainda mais gás e, por consequência, o mal-estar piorou. Além disso, segundo Eduardo, todos os alunos levados aos hospital desmaiaram ou sentiram falta de ar.

Conforme o estudante, o aparelho nunca deu problema. Para a mãe de Eduardo, a sensação que sentiu ao saber do vazamento de gás foi de desespero.

“Desespero, né, desespero porque a pessoa ligar dizendo que seu filho está no hospital porque inalou gás de um ar-condicionado. Está certo que acidentes acontecem, mas na minha opinião poderia ter sido evitado, uma manutenção de ar-condicionado teria resolvido”, afirma.

A mãe também conta que a direção da escola informou que a situação será apurada e que em breve vai esclarecer todas questões.

“Medo, né. Eu vou procurar verificar o que aconteceu realmente, porque eu não confio mandar o meu filho para uma sala, onde ele poderia hoje, agora, estar chorando uma coisa bem pior”, disse Marcela.

Resposta

Em nota, a Secretaria de Estado de Educação e Desporto informou que os alunos foram encaminhamos para o Serviço de Pronto Atendimento do município. “A medida foi tomada como forma de garantir a integridade física dos alunos. Todos foram examinados e, posteriormente, liberados pela equipe médica. A Seduc-AM ressalta que lamenta o ocorrido segue com a apuração das causas e responsabilidades pelo incidente”, finalizou.

