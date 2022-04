Rio de Janeiro (RJ) – Durante a forte tempestade no Centro de Mesquista, na Baixada Fluminense, um motociclista agiu de todas as formas para salvar uma vítima de descarga elétrica. Mesmo com todos os esforços do motociclista, o advogado identificado como Daniel Ribeiro Pessoa, de 38 anos, morreu no local. No total, nove pessoas morreram por causa do temporal.

Nas imagens, é possível que o motoqueiro fez respiração boca a boca para tentar reanimar Daniel, que estava na Rua Antônio Borges, no Centro.

As chuvas deixaram nove mortos nos municípios de Mesquita, Angra dos Reis e Paraty, cidades do litoral fluminense. Só em Paraty foram seis vítimas, todas da mesma família. Em Angra dos Reis, uma criança, de 4 anos, e um adolescente, de 11, morreram.

Daniel era pai de dois filhos, um de 7 anos e outro de 7 meses. Grande parte de Mesquita ficou embaixo d’água. Em Belford Roxo, um pai resgatou os filhos da enchente em uma caixa de isopor. Pelo menos, 12 pessoas continuam desaparecidas em Angra dos Reis.

Veja vídeo:

*Com informações do Site Metrópoles

Leia mais:

Veja fotos e vídeos chocantes do temporal em Petrópolis

Novo temporal em Petrópolis deixa pelo menos cinco mortos

Forte chuva causa estragos e deixa trânsito congestionado em Manaus