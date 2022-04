Mudanças são implementas no programa Idoso Empreendedor no AM

Manaus (AM) – Buscando beneficiar a população idosa, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), implementou mudanças no programa Idoso Empreendedor para o ano de 2022.

Entre as modificações estão os valores mínimos que podem ser solicitados junto à Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam) e a possibilidade de abrir o próprio negócio.

As alterações agora trazem os valores mínimos de R$ 500 a R$ 5 mil para capital (sem avalista) e de R$ 500 a R$ 8 mil para o interior (sem avalista).

Acima desses valores, até R$ 21 mil, somente com avalista. Iniciado em julho do ano passado, o projeto funciona em parceria entre a Sejusc e a Afeam e oferece linha de crédito para pessoas acima de 45 anos afetadas pela pandemia e de baixa renda.

Para o secretário titular da Sejusc, Emerson Lima, ajudar idosos a abrir seus negócios sem discriminação é uma forma de garantir seus direitos fundamentais.

“Por meio desse projeto, muitos idosos podem ter uma melhoria, seja no seu empreendimento existente ou na abertura de um novo. O Governo do Estado se empenha para ajudar esses idosos e espera que eles possam se recuperar financeiramente”, disse o gestor.

Para a secretária adjunta de Direitos da Pessoa Idosa (Seadpi), Luciana Andrade, a mudança tem como objetivo promover a reinclusão dos idosos no mercado de trabalho.

“Além de auxiliar no crédito, promove inúmeras outras melhorias, visto que o idoso passa por situações constrangedoras e às vezes até preconceito em razão da idade, e não há a mesma facilidade em obter crédito junto às instituições privadas. O programa promove a reinclusão deles no mercado e os auxilia a ajudar no sustento da família”, destacou Luciana.

Oportunidade

Com o programa, o idoso vai pagar juros de 6% ao ano, podendo chegar a 4,5% e carência de 180 dias para iniciar o pagamento.

O pagamento é feito mediante boleto bancário e não vai ser retirado do benefício ou aposentadoria. Quem estiver com o nome negativado até R$ 2.100 desde 2020 vai ter direito à isenção e pode solicitar o microcrédito.

Atendimento

Para mais informações sobre o Idoso Empreendedor, basta entrar em contato pelo telefone (92) 98484-1746 ou dirigir-se à sede da Seadpi, na rua do Comércio, 270, Parque 10, das 8h às 14h.

O programa também funciona nas seguintes unidades do Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC): Compensa, Galeria dos Remédios, Sumaúma, Leste e Parintins, das 8h às 14h.

*Agência Amazonas

Leia mais:

Pré-inscrições para o curso de Cuidador de Idoso são canceladas em Manaus

Oficina “Exercitando a Memória” é promovida no parque do Idoso

Prefeitura formará 120 novos cuidadores de idosos