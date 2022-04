Morre o músico Sidney Rezende aos 65 anos em Manaus

Manaus (AM) – O músico Sidney Afonso Rezende de Mello morreu na manhã deste sábado (9) em Manaus aos 65 anos. O artista natural de Minas Gerais sofreu uma parada cardíaca.

O músico viveu por mais de 30 anos em Parintins, onde se tornou referência na composição de toadas que marcaram o festival, a maior expressão folclórica do estado, que tem como protagonistas os bois-bumbás Caprichoso e Garantido.

Sidney Rezende fez história no boi-bumbá Garantido, onde contribuiu na produção musical, compondo toadas que marcaram época e levando novos elementos musicais ao gênero.

Luto oficial

O governador do Amazonas, Wilson Lima, decretou luto oficial de três dias pelo falecimento do músico Sidney Afonso Rezende de Mello, neste sábado (9), em reconhecimento à sua contribuição para a música amazonense e para a riqueza cultural do Festival Folclórico de Parintins.

“O governador Wilson Lima agradece a contribuição e o amor de Sidney Rezende pelo folclore amazonense e presta condolências a familiares e amigos por esta dolorosa perda.”

Garantido

O boi-bumbá Garantido divulgou nota, por meio de suas redes sociais, em que exalta o talento do músico e sua contribuição para o folclore de Parintins.

“É com enorme tristeza que a Associação Folclórica Boi-Bumbá Garantido (AFBBG), se despede do artista, cantor, compositor, músico, produtor, sócio e torcedor do Boi Garantido, Sidney Rezende.

Gigante no talento e único em sua história, Sidney transformou a musicalidade das toadas do boi-bumbá de Parintins. Seu estilo refinado e apuro técnico impactaram a tal ponto, que sua contribuição é unanimidade na acirrada rivalidade entre o Garantido e o contrário.

Sidney hoje é pranteado dos dois lados da festa. Sua chegada, há mais de três décadas, à Parintins resultou na mudança estrutural sonora de execução do ritmo parintinense.

De origem altamente percussiva, com Sidney Rezende a toada ganhou refinamento das cordas e a alegria dos ataques de metais. Sidão potencializou comercialmente nossa música.

Por tudo isso, sua partida é ‘uma nota triste em meio a enorme partitura de sua existência’.

Obrigado Sidney Rezende. Muito obrigado! Aplausos ao maestro!

Alguns cantarão daqui, outros do eternidade.”

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Festival de Música e Arte de Manaus revela dez finalistas

Confira a programação do Festival Amazonas de Ópera

Semana da Literatura Amazonense encerra em Manaus