Com coronel da PM em motel, jovem pega arma e descarrega pistola

O jovem estava no local acompanhado do policial quando aconteceu uma discussão e os disparos foram efetuados

Distrito Federal (DF) – Um jovem de 21 anos pegou a arma de um coronel da Polícia Militar do Distrito Federal e disparou dentro de um motel em Taguatinga. O caso ocorreu no começo da manhã deste sábado (9).

De acordo com informações obtidas junto a fontes no estabelecimento, que preferiram não se identificar, o jovem estava no local acompanhado do policial, ocorreu uma discussão, e os disparos foram realizados, gerando pânico entre os funcionários que estavam no momento do fato.

Os tiros teriam sido efetuados perto da área de recepção. Assustadas, as recepcionistas que estavam trabalhando chamaram a polícia. Quando chegaram ao local, os militares encontraram o homem com a pistola .40 nas mãos, completamente descarregada. Ele foi detido, junto com o PM, e ambos foram levados para a delegacia.

As funcionárias também foram prestar depoimento, na condição de testemunha. Em nota, a Polícia Militar afirmou que “será aberto processo apuratório para esclarecimento das circunstâncias do fato” e disse “que a corporação não coaduna com nenhum tipo de desvio de conduta de quaisquer de seus integrantes”.

Conforme a versão de Wendell, dada para os policiais, ele o PM foram juntos comprar cocaína e depois seguiram para o motel.

*R7

Leia mais:

Influencer posta vídeo “debochando” após ter passado nota falsa a motoboy

Vídeo: lutador de jiu-jitsu se recusa a pagar passagem de ônibus e ataca PMs

Mulher flagra traição e joga carro contra namorado; veja vídeo