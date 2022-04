Forças Armadas aprovam compra de mais de 35 comprimidos de Viagra

As Forças Armadas aprovaram pregões para comprar 35.320 comprimidos de Viagra, medicamento usado tipicamente para tratar disfunção erétil. Os dados são do portal da Transparência e do painel de preços do governo, compilados pelo deputado Elias Vaz (PSB-GO).

Oito processos de compra foram aprovados desde 2020, e ainda estão em vigor neste ano. Nos processos, o medicamento aparece com o nome genérico Sildenafila, nas dosagens de 25 mg e 50 mg.

A maior parte dos medicamentos é destinado à Marinha, com 28.320 comprimidos; mas o Exército (5 mil comprimidos) e a Aeronáutica (2 mil comprimidos) também são atendidos.

O composto também é usado no tratamento da hipertensão arterial pulmonar, doença rara que faz com que a pressão arterial nos pulmões seja mais alta e que é mais comum em mulheres. O deputado Vaz pediu explicações ao Ministério da Defesa sobre a intenção da aquisição.

“Precisamos entender por que o governo [Jair] Bolsonaro está gastando dinheiro público para comprar Viagra, e nessa quantidade tão alta. As unidades de saúde de todo o país enfrentam com frequência falta de medicamentos para atender pacientes com doenças crônicas, como insulina, e as Forças Armadas recebem milhares de comprimidos de Viagra. A sociedade merece uma explicação”, disse em nota.

O UOL entrou em contato com Ministério da Defesa, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, questionando a finalidade dos medicamentos. Caso haja resposta, este texto será atualizado.

*Com informações do UOL

Leia mais:

Bolsonaro transfere Pazuello para a reserva remunerada do Exército

Em Manaus, soldado do exército e pai mataram ex-militar para não pagar dívida R$100 mil

Mulheres são procuradas por morte de sargento do Exército em Manaus