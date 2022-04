Corpo de Bombeiros inicia curso de Salvamento Veicular

Manaus (AM) – O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) iniciou, nesta segunda-feira (11), o Curso de Salvamento Veicular Nível I (CSV), que visa aprimorar e atualizar as técnicas de salvamento veicular empregadas pelo efetivo operacional nas ocorrências de acidentes veiculares nas estradas da região. A formação acontece no auditório do Comando Geral, no bairro Petrópolis, zona Sul de Manaus.

O objetivo do CSV é proporcionar o melhor preparo técnico profissional do efetivo envolvido nas ações de salvamento veicular, por meio da correta aplicação de técnicas e utilização de equipamentos.

A capacitação busca instruir os bombeiros quanto aos riscos e às responsabilidades do salvamento, e repassar novas técnicas e procedimentos utilizados em âmbito internacional.

Segundo o comandante-geral do CBMAM, coronel Orleilso Ximenes Muniz, a cidade de Manaus voltou a ter uma quantidade maior de veículos circulando.

“É óbvio que, quanto mais veículos trafegando, maior é a possibilidade de se ter acidentes. Diante disso, nossos militares precisam estar cada dia mais capacitados em atender o cidadão que porventura venha sofrer algum acidente dessa natureza”, explicou

Além das aulas teóricas, os bombeiros vão ter atividades práticas simulando acidentes com vítimas presas em veículos submersos.

“No caso da nossa região, vamos fazer treinamentos com carros submersos para ter acesso mais rápido à vítima, e com isso, garantir a sua segurança”, destacou o coronel Sulemar Barroso, comandante dos Bombeiros da Capital (CBC).

O CSV vai contar com instrutores do Corpo de Bombeiros Militar de Roraima (CBMRR) e será coordenado pelo Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública (Iesp).

Ao todo, serão 33 militares participando do curso, com previsão de término para o dia 29 de abril.

*Agência Amazonas

Fotos: Divulgação/CBMAM

Edição Web: Bruna Oliveira

