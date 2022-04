Manaus (AM) – O prefeito de Manaus, David Almeida, acompanhou, nesta segunda-feira (11), as obras de recuperação de uma área atingida por uma erosão, na rua Manuel Ribeiro, no bairro Mauazinho, Zona Sul de Manaus. O local, que já é geograficamente erosivo, sofre com alagamentos e desmoronamentos nos períodos de chuva.

Diante de um serviço mais 90% finalizado, o gestor municipal determinou a recuperação asfáltica da via e a realização do paisagismo no local, para que a área seja entregue em até 30 dias à população.

“Ainda faltam alguns detalhes finais, mas a obra está praticamente concluída. Determinei o recapeamento total dessa rua, colocação de lixeiras, fazer um paisagismo aqui, a pintura desses bancos nas cores do mosaico da prefeitura. São espaços como esse que nós encontramos, totalmente deteriorados, que estamos entregando totalmente humanizados para a população”, enfatizou Almeida.

De acordo com técnicos da Seminf, para conter a erosão e recuperar o espaço, foram realizadas ações de forma preventiva e minuciosa visto o tamanho do problema que atingiu a rua Manoel Ribeiro. No total, foram mais de 45 metros de erosão causados por construções irregulares.

Foram utilizados mais de 20 mil metros cúbicos de argila na área, solucionando, de forma definitiva, o problema de mais de cem famílias que residem na via. Fora isso, o local recebeu implantação de drenagens profundas, terraplanagem e asfalto.

Além da infraestrutura básica, a Prefeitura de Manaus implantou uma praça com área de lazer para crianças, jovens e adultos.

*Com informações da assessoria

