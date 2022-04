Bentô ovo, empadôvo e ovo de banana frita fazem sucesso em Manaus

Manaus (AM) – Otimistas com a perspectiva de vendas na páscoa desse ano, confeiteiros do segmento de doces e chocolates apostam na inovação e criatividade para atrair clientela. Eles fogem dos tradicionais ovos de chocolates e investem em sabores e técnicas diferenciados.

É o caso de Deyck Batalha da @deliciabrigaderia que atualmente trabalha produzindo o Bentô Ovo. O Bentô Ovo é uma ramificação do BentôCake, a nova tendência gastronômica instagramável de bolinhos pequenos, coloridos que acompanham desenhos divertidos, frases e memes que estão viralizando nas redes sociais. Na páscoa, ganhou um novo estilo para acompanhar a época festiva dos Ovos de Páscoa e tem feito sucesso. O Bentô ovo custa entre R$ 42 e R$ 50.

Bentoôvo é sucesso nas redes sociais (Foto: Arquivo Pessoal)

“Com a chegada da páscoa sempre buscamos inovar nos detalhes e nos modelos de ovos. Com a fama do BentôCake a gente viu que poderia fazer também no ovo. Tive algumas ideias vendo redes sociais e percebi que o povo gosta de novidade, então eu resolvi comprar o material e treinar. Assim que eu postei fotos dos Bentô Ovos, tive aprovação da clientela que já quis encomendar. Minhas vendas aumentaram em 50%”, destacou Batalha.

A empreendedora afirmou ainda que atualmente as encomendas do Bentô ovo superam as dos ovos tradicionais. “Ele não precisa ser perfeito, só precisa ter frases engraçadas. Antes de eu começar a trabalhar com ele, as vendas ainda estavam devagar, mas quando eu postei a foto vieram várias encomendas. Cresceu muito a demanda. Esse ano em relação ao ano passado já cresceu bastante. Vemos novidade e procuramos estar inovando para fazer vendas maiores”, destacou.

Empadôvo

Recheio do empadôvo pode ser de vários sabores (Foto: Arquivo pessoal)

Fugindo dos doces tradicionais, você já imaginou que ovo da páscoa também pode ser salgado? Essa inovação é chamada de empadôvo e já tem conquistado clientes aqui em Manaus. Felipe Quaresma é um dos adeptos que tem investido nessa nova idéia como fonte de renda.

“A idéia do ovo salgado surgiu a partir de pesquisa de mercado que eu fiz e curti a idéia. Tive o apoio de uma empresa que me mandou as formas e então eu decidi fazer e experimentar vender. O empadôvo é uma massa de empada com recheio de empada em formato de ovo. As pessoas que já amam empada descobriram isso assim que comecei a oferecer e começaram a pedir. Eu achei que seria mais desafiador por tentar incluir esse produto no mercado, mas é um produto que tem sido muito aceito. O empadôvo é trazer a idéia da empada para dentro do ovo de colher e isso não foi tão difícil”, explicou Quaresma.

Felipe afirmou ainda que sentiu o aumento das vendas em relação aos anos anteriores. “As vendas melhoraram muito. Precisamos estar inovando sempre para estar acompanhado as evoluções do mercado. Cada dia que se passa tem aparecido muitas pessoas fazendo algo para vender e a confeitaria no geral tem se tornado refúgio de muitas pessoas que largam seus empregos para cuidarem dos seus filhos, cuidarem melhor da casa ou até como opção para o próprio sustento. Inovar nas técnicas é de suma importância para mostrar diferencial e sair na frente das vendas. O empadôvo sai em média de R$ 40 a R$ 60 e serve bem três pessoas. Todos os recheios de empada podem ser colocados nele”, declarou.

Ovo de banana frita

Ovo custa em média R$ 80 (Foto: Arquivo Pessoal)

A criatividade também tomou conta da produção de Anny Glenda Monteiro da @annyconfeitaria que decidiu inovar nas vendas lançando o ovo de Banana Frita, um sabor regionalizado que é muito pedido pelos clientes.

“Na loja temos uma sobremesa de banana frita, que é um sucesso, as pessoas compram muito e fazem muitos elogios. Então eu pensei que poderíamos colocar esse sabor que faz tanto sucesso na nossa vitrine, em um ovo de colher. Tem dado muito certo”, pontuou Anny Glenda Monteiro.

Trabalhando há seis anos com doce, a própria loja é a única fonte de renda. “Sinto que as vendas estãp crescendo agora, pois parece que as pessoas estão mais tranquilas em comemorar e reunir a família. A demanda pelo ovo de banana frita tem sido bem positiva, pois por ser diferente desperta muita curiosidade nas pessoas. Aumentamos em 10% a demanda neste ano em relação ao ano passado. Temos que estar nos atualizando, lançando produtos novos, despertando a curiosidade nos clientes para que eles estejam sempre comprando e experimentando nossos produtos. O ovo sai em média R$ 80”, finalizou.

Intenção de compra

Uma pesquisa do Instituto Fecomércio de Pesquisas Empresariais do Amazonas (Ifpeam), realizada no no mês de março apontou até quanto o consumidor manauara quer gastar, além de suas preferências para a Páscoa 2022.

Os produtos de chocolate mantêm a preferência do consumidor. Os ovos de páscoa industrializados ficam na liderança com 50% das intenções de compra, enquanto caixas de bombons e barras de chocolate industrializadas são a escolha de 38% dos entrevistados. Ovos de Páscoa Caseiros, com 12%, t terminam a lista.

Em relação a quanto os consumidores pretendem gastar com as compras, 36% esperam gastar de R$ 51,00 a R$ 100,00, seguidos por aqueles que esperam gastar de R$ 101,00 a R$ 200,00 (34%). Já 24% do consumidores vão limitar seus gastos até R$ 50,00. 5% ainda se mostram indecisos.

