Aplicativo Saúde Amazonas ultrapassa 1,7 mil downloads em menos de uma semana de lançamento￼

Manaus (AM) – O aplicativo Saúde Amazonas ultrapassou a marca de 1,7 mil downloads. A nova ferramenta foi lançada pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), no dia 8 de abril, com o objetivo de a população acompanhar o agendamento de consultas e procedimentos por meio do Sistema Nacional de Regulação (Sisreg).

“Por determinação do Governador Wilson Lima, estamos facilitando o acesso do usuário do SUS às informações sobre suas consultas e exames. Além de aumentar a oferta de procedimentos, nosso objetivo também é reduzir o tempo de espera e as filas. Para isso, a nova ferramenta está à disposição e segue alcançando números significativos de usuários”, afirma o secretário de Estado de Saúde, Anoar Samad.

Para acessar o aplicativo, o usuário deve buscar Saúde Amazonas nas plataformas Google Play Store, para aparelhos Android, e App Store, no sistema iOS, e realizar o download.

Após a instalação, o usuário deverá fazer o cadastro e o login para verificar solicitações de procedimentos ou consultas, que estarão sinalizados com a data e o horário do atendimento agendado, e confirmar o comparecimento.

Central de Atendimento

Outra ferramenta importante que atua em conjunto com o aplicativo é o call center, desenvolvido pela SES-AM em parceria com a Empresa de Processamento de Dados Amazonas S.A (Prodam).

A central tem como objetivo informar, por telefone, os usuários, que não confirmaram na plataforma o comparecimento, o agendamento de sua consulta ou exame.

O call center realizou 21,6 mil contatos telefônicos até quarta-feira (13/04). O call center funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

Para que a central de atendimento funcione de forma mais eficiente é importante que os usuários mantenham o cadastro no SUS atualizado.

*Agência Amazonas

Leia mais:

Aplicativo ajuda mulheres acompanharem saúde ginecológica no AM

Veja como sacar o FGTS por motivo de saúde

Trabalhadores da Saúde de Manaus receberão 3ª dose contra Covid-19