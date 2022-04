Com presença de ator da Globo, projeto oferta oficinas gratuitas em Manaus

Manaus (AM)- De 25 a 29 de abril será realizada a primeira edição do projeto “Conhecendo o Audiovisual” com oficinas gratuitas para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, na escola municipal Desembargador Cândido Honório, bairro Alvorada, zona Centro-Oeste de Manaus. O evento contará com a participação do ator da Globo, Amaury Lorenzo.



O projeto é coordenado por Bitta Catão, diretora de produção, produtora e atriz, e tem como principal motivação despertar o interesse no público infanto-juvenil para essa modalidade na comunicação.



“Vejo poucos projetos na área do audiovisual voltado para este público e decidi fazer diferente. Eu vejo um grande potencial nesse público, quando uma criança vê uma câmera, não tem como, é automático: ela quer tocar, quer conhecer. E essa é minha inspiração para ampliar e levar o conhecimento de profissionais para as comunidades”, destacou.



Serão quatro dias de oficinas sobre produção, técnica e atuação com profissionais da área, tanto a nível regional como nacional.



O ator Amaury Lorenzo, que atualmente está no ar na novela “Além da Ilusão” e também atua como diretor, destacou a importância de tornar acessível o processo do audiovisual para os mais diferentes públicos. Ele ministrará a oficina de atuação com objetivo de apresentar o universo das produções audiovisuais para os alunos.



“Eu tenho 25 anos de carreira, no teatro, na TV e no cinema, como ator, roteirista e diretor. Eu vou doar a minha experiência para os participantes. A expectativa é encontrar pessoas interessadas que queiram mergulhar nesse conteúdo e aprender sobre essa máquina tão instigante e poderosa que é o audiovisual. Vemos uma novela ou um filme e não imaginamos a produção ali atrás envolvendo centenas de pessoas”, comentou o ator global.





Além de detalhes das produções, os alunos da oficina irão aprender a teoria e a prática da história do cinema e da televisão, técnicas de interpretação para atores, construção de roteiro, técnicas de direção, preparação de elenco e produção audiovisual.



Amaury Lorenzo comentou que um dos principais pontos da oficina é torná-la prática, podendo ter um curta-metragem feito pelos próprios alunos para que eles aprendam, na prática, como funciona o universo do audiovisual.



“Adoraria que conseguíssemos fazer um pequeno curta-metragem para que os alunos se vissem atuando e sabendo que aquilo só foi possível porque tiveram pessoas por trás da câmera produzindo”, comentou.



O ator ressalta a potência e capacidade amazonense de envolviment

o em produções cinematográficas. Por isso, ele crê que com o resultado da oficina estará contribuindo para a formação de novos roteiristas, diretores, atores e talentos.



“Sei que Manaus é muito potente no audiovisual e nas artes, no geral. Podemos encontrar atores, atrizes, diretores e diretoras. Então, além de fazer a oficina, a expectativa é que as pessoas se conectem e se encontrem com essas funções do audiovisual”, comemora.

“Que a gente respire arte cada vez mais principalmente nesse momento de dificuldade artística que está tendo. Estamos atravessando um momento muito delicado e quando a gente tem uma produtora como a Bitta Catão que decide investir em uma oficina gratuita para a sua comunidade, isso é de muita riqueza, né? Precisamos aplaudir”, agradeceu Amaury Lorenzo.



Outra especialista que estará compartilhando conhecimento é Ana Lígia, cineasta há 11 anos formada pela Escola de Cinema Darcy Ribeiro e filmmaker em Los Angeles.



“Esse mundo do audiovisual engloba figurino, roteiro, direção de arte, direção de fotografia, uso das câmeras, é como contar uma história. Eu acho muito importante passar esse conhecimento para os jovens que ainda estão sendo moldados e escolhendo uma profissão para seguir. Será divertido e lúdico”, revela.



Além da oficina de produção, os participantes também terão instruções sobre a parte técnica do audiovisual com o Diretor de Fotografia, Robert Coelho. Segundo o especialista, o processo técnico é uma união de fatores que compõem a produção do audiovisual como: enquadramento, iluminação, locação, entre outras. É necessário ter essas percepções para saber que equipamentos serão utilizados e todo esse conhecimento será ministrado na oficina.



“Meu objetivo é incentivar essa profissão para um grupo de pessoas que estão em formação, incentivar com as ferramentas que eu utilizo no meu dia a dia, em vários produtos que já participei, para que essas crianças e adolescentes possam relembrar no futuro e quem sabe um dia vir para nossa área também”, pontuou.

O projeto é coordenado por Bitta Catão, diretora de produção, produtora e atriz





Conhecendo o Audiovisual





O projeto foi contemplado no edital “Manaus faz cultura” da Manauscult, e conta com apoio dos deputados Roberto Cidade e Fausto Jr, e da líder comunitária Crislane Mikaele. Para Bitta, é uma oportunidade para mostrar que há diversas oportunidades na área.



“No audiovisual não existe só ator ou atriz. Por meio do nosso projeto poderemos provocar uma criança a ser roteirista, produtora, diretora de fotografia, entre outras funções. São essas provocações que eu quero fazer. Eu estou trabalhando em um projeto com o Amaury que vai precisar de crianças, quem sabe não encontramos nessa oficina?” conta.



Os responsáveis que desejarem inscrever seu filho podem preencher o formulário no link https://forms.gle/nXe8udYNGvYuHBQQA. As inscrições são gratuitas, mas com vagas limitadas. Mais informações disponíveis no telefone (92) 9.9152-5990

Programação





Horário: 13h às 17h



Dia 25 – Apresentação do Projeto, conversa com os responsáveis, bate-papo com a psicóloga Keila Gomes e apresentação dos profissionais da área.

Dia 26 Oficina de Produção com a Diretora e Produtora de Audiovisual Ana Lígia Pimentel.

Dia 27 – Oficina de Técnica com o Diretor de Fotografia Robert Coelho.

Dia 28 – Oficina de Atuação com o Ator e Diretor Global Amaury Lorenzo.

Dia 29 – Cerimônia de encerramento com entrega de certificados.

Edição Web: Bruna Oliveira

Fotos: Divulgação

Leia mais:

Largo São Sebastião recebe projeto de pintura ao Vivo

Liceu Claudio Santoro abre inscrições para nível avançado

Corpo da Dança divulga programação comemorativa