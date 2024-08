Amom é o candidato com maior popularidade digital na disputa pela prefeitura de Manaus

Plano de governo do candidato, com mais de 600 páginas, também foi destaque nacional

Na disputa pela Prefeitura de Manaus, Amom Mandel (Cidadania) recebeu destaque por ser o candidato com maior popularidade digital, de acordo com informações do Índice de Popularidade Digital (IPD).

A notícia foi divulgada pelo site Folha de S. Paulo, nesta quinta-feira (23).

Segundo os dados divulgados e analisados pela empresa de pesquisa e consultoria Quaest, que avalia a popularidade digital em uma escala de 0 a 100, Amom obteve 76,6 pontos, liderando o índice.

Ele está à frente de Roberto Cidade, que obteve 66,2 pontos, e do atual prefeito, David Almeida (Avante), com 59,9 pontos.

O IPD é calculado por meio de algoritmo que coleta e processa 175 variáveis das plataformas X (ex-Twitter), Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Wikipédia e Google. O período avaliado foi de 1º de julho a 10 de agosto.

O índice leva em consideração o número de seguidores, engajamento, mobilização, valência e interesse do público, e Mandel alcançou a nota máxima em todas essas categorias.

Apareceram no levantamento também os candidatos Alberto Neto (PL), Marcelo Ramos (PT) e Wilker Barreto (Mobiliza).

Para a nota final do IPD, são consideradas cinco dimensões: fama (número de seguidores), engajamento (comentários e curtidas por postagem), mobilização (compartilhamentos), valência (proporção de reações positivas e negativas) e interesse (volume de buscas).

Mandel atinge nota máxima em três dimensões. O deputado tem crescido o número de seguidores nas redes e conta com aumento do volume de buscas pelo seu nome na internet.

Apesar disso, o candidato tem uma pontuação um pouco menor em mobilização, o que indica que o número de pessoas que compartilham seus conteúdos não é tão alto quanto o que interage com as postagens.

Ele patina no quesito de valência, ou seja, apesar de ser muito buscado nas redes, Mandel recebe um volume considerável de críticas e comentários negativos em suas postagens.

Roberto Cidade apresenta pontuações menores que Mandel em todas as dimensões analisadas, exceto mobilização. Mesmo assim, o candidato do União Brasil está aumentando o número de seguidores nas redes sociais e tem um bom índice de compartilhamentos das postagens.

Ele encontra dificuldades em relação às menções negativas. Roberto Cidade também recebe um número considerável de críticas e comentários desfavoráveis em suas publicações.

O prefeito vive situação contrária. Apesar de não contar com um número de seguidores tão alto, as menções a ele são mais positivas e o número de buscas é maior, o que indica que os conteúdos postados pelo candidato são bem recebidos por quem procura seu nome nas redes.

O ponto fraco de Almeida também está na mobilização. O candidato à reeleição tem dificuldades em fazer seus seguidores passarem o conteúdo postado à frente.

Alberto Neto, candidato do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na disputa, tem pontuação moderada na maioria dos quesitos. Ele tem um crescimento considerável de seguidores nas redes e as menções em suas postagens são geralmente de conteúdo positivo. Apesar disso, o engajamento dele é o pior entre os avaliados.

Plano de Governo

O plano de governo de Amom também repercutiu nacionalmente, pelo veículo O Globo, nesta quinta. O candidato apresentou ao Tribunal Superior Eleitoral um documento com mais de 620 páginas, contendo um diagnóstico de todos os principais problemas de Manaus e soluções para eles.

Um total de 39 especialistas de diversas áreas assinaram o plano junto ao candidato e sua vice, Nancy Segadilha. De acordo com o parlamentar, para além de um plano para um mandato, o documento rico em detalhes e dados é uma herança para a população manauara.