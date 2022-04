FUnATI promove semana de multivacinação para idosos￼

Manaus (AM) – A Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade (FUnATI), em parceria com a Prefeitura de Manaus, realiza, no período de 25 a 29 de abril, a semana de multivacinação para atualização do esquema vacinal dos idosos.

O serviço de vacinação será oferecido no horário das 8h ao meio-dia, na Policlínica Gerontológica da FUnATI, na avenida Brasil, 11.430, bairro Santo Antônio, zona oeste da capital.

A FUnATI irá disponibilizar a vacinação contra a Influenza (gripe) e a terceira dose de reforço contra a Covid-19.

Além dos idosos, doses de tríplice viral (sarampo, rubéola e caxumba) e a terceira dose da Covid 19 estarão disponíveis também para os profissionais da área da saúde.

Segundo o reitor da FUnATI, Euler Ribeiro, ações como essa visam incentivar a procura pelas vacinas para o nosso público da terceira idade e incentivam a autoproteção.

“Vacinar é se proteger, e a Policlínica da FUnATI está disponível não somente para os alunos como também para qualquer morador da zona oeste de Manaus, acima de 60 anos, que queira atualizar o seu sistema vacinal”, declarou o reitor.

Para a pessoa que deseja realizar a vacinação, será necessário apresentar documento oficial com foto, CPF, carteira de vacinação da Covid-19 e cartão do SUS.

A ação conta com o apoio operacional da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa Manaus).

Para a coordenadora da Policlínica Gerontológica da FUnATI, Vanusa Nascimento, disponibilizar o serviço de vacinação para os alunos é, mais que uma prevenção, é um ato de respeito e acompanhamento completo para a pessoa idosa.

“Precisamos levar mais que bem-estar aos nossos idosos, mas também fortalecer o compromisso de cuidado biopsicossocial e uma melhor qualidade de vida com autonomia e independência”, disparou a coordenadora.

Retorno do atendimento

A semana de vacinação marca o retorno do atendimento na Policlínica Gerontológica da FUnATI após o período de revitalização.

Dentre os serviços disponibilizados, estão os atendimentos nas especialidades de Enfermagem, Serviço Social, Nutrição, Psicologia, Odontologia. Além destes serviços, também será disponibilizado o atendimento especializado de Clínica Médica, Oftalmologia e Ginecologia.

Aproximadamente 2.600 idosos são acompanhados na Policlínica, dentre eles alunos da instituição, usuários cadastrados e idosos moradores próximos da comunidade de Santo Antônio.

A Policlínica Gerontológica fica localizada na sede da FUnATI (avenida Brasil, 11.430, bairro Santo Antônio) e funciona de segunda à sexta-feira (exceto nos feriados e pontos facultativos), no horário das 8h ao meio-dia.

Para mais informações, basta entrar em contato pelo WhatsApp da Policlínica, no número (92) 98276-8159.

*Agência Amazonas

Leia mais:

O Idoso, as quedas e o risco de vida

Prefeitura promove multivacinação e serviços à saúde até as 16h deste sábado (16)

Multivacinação infantil acontece neste domingo (20) em Manaus